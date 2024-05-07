Ünlü oyuncu Ersin Korkut dolandırıcılık olayına karşı hukuki süreç başlattı - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Ersin Korkut dolandırıcılık olayına karşı hukuki süreç başlattı

Ünlü oyuncu Ersin Korkut dolandırıcılık olayına karşı hukuki süreç başlattı

Ünlü oyuncu Ersin Korkut, kendi adını kullanan dolandırıcıların olduğunu belirterek avukatı aracılığıyla yasal işlem başlattıklarını duyurdu. Korkut, insanlarla iletişime geçen kişinin kendisiyle hiçbir ilgisinin olmadığını ve bu durumu duyurmak istediğini söyledi. Daha önce de Bircan Bali, Derin Mermerci ve Işıl Yücesoy gibi ünlü isimler dolandırıcıların hedefinde olmuştu.

07.05.2024 15:09
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Ersin Korkut " Bu numara Ersin Korkut adıyla insanlarla iletişime geçiyormuş. Şahsımla alakası yoktur. Avukatım aracılığıyla yasal süreci de başlattık. Buradan da duyurmak istedim " diye uyarılarda bulundu.

DurakMedya'da yer alan habere göre dolandırıcıların son hedefi ünlü oyuncu Ersin Korkut oldu. Yılmaz Erdoğan'ın kuzeni de olan ünlü isim adını kullanan dolandırıcıların olduğunu söyledi.

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Kendi adıyla telefon hattı çıkaran kişilerin olduğunu söyleyen ünlü oyuncu avukatı aracılığıyla yasal işlem başlattıklarını duyurdu. Korkut " Bu numara Ersin Korkut adıyla insanlarla iletişime geçiyormuş.

Şahsımla alakası yoktur. Avukatım aracılığıyla yasal süreci de başlattık. Buradan da duyurmak istedim " dedi.

Daha önce de ünlü sunucu Bircan Bali, sosyetik güzel Derin Mermerci oyuncu Işıl Yücesoy aynı şekilde dolandırıcıların hedefindeki isimler olmuştu.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Ersin Korkut dolandırıcılık olayına karşı hukuki süreç başlattı - Son Dakika

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