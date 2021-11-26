Sosyal medya hesabından nikah fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu Eser Ali yaptığı paylaşımda; "Dünyanın en merhametli, en temiz kalpli, en güzel gülen, en en en sabaha kadar yazabilirim. Kısa kesiyorum. Seni seviyorum hayat arkadaşım." açıklamasını yaptı. Eser Ali ve Melis Peker'in balayı için Paris
'ten Meksika'ya geçeceği öğrenildi. Ali Poyrazoğlu
Tiyatrosu'nda yetişen ve efsane sanatçı Ali Poyrazoğlu'nun kendi adını verdiği Eser Ali Yıldırım
tiyatro ve dizilerde canlandırdığı çok sayıda rolle geniş hayran kitlesine sahip.