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Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah influenzaya yakalandı - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah influenzaya yakalandı

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah influenzaya yakalandı

Son dönemde Yılmaz Güney hakkında yaptığı yorumlarla gündeme gelen ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, influenza teşhisi konuldu. Hastalığı nedeniyle evde dinlenen oyuncuya birçok ünlü isim geçmiş olsun dileklerini iletti.

01.02.2024 18:10  Güncelleme: 18:15
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DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah infulanzaya yakalandı.

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Son dönemde oyunculuğu kadar Yılmaz Güney hakkında yorumlar ve açıklamalar ile gündeme gelen ünlü oyuncu hastalandı.

İnfluenza teşhisi konulan oyuncu, hasta yatağından serum tedavisi ile evde dinlenerek geçireceği öğrenildi.

Fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu " Nazar var bence" notunu düştü. Farah Zeynep Abdullah'a bir çok ünlü isim geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah influenzaya yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah influenzaya yakalandı - Son Dakika
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