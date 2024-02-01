Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah influenzaya yakalandı

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DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah infulanzaya yakalandı.

Son dönemde oyunculuğu kadar Yılmaz Güney hakkında yorumlar ve açıklamalar ile gündeme gelen ünlü oyuncu hastalandı.

İnfluenza teşhisi konulan oyuncu, hasta yatağından serum tedavisi ile evde dinlenerek geçireceği öğrenildi.

Fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu " Nazar var bence" notunu düştü. Farah Zeynep Abdullah'a bir çok ünlü isim geçmiş olsun dileklerini iletti.