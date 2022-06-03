Ünlü Oyuncu İmaj Değişikliğine Gitti - Son Dakika
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Ünlü Oyuncu İmaj Değişikliğine Gitti

03.06.2022 12:51
Ünlü Oyuncu İmaj Değişikliğine Gitti

Oynadığı dizilerle dünya çapında bir üne kavuşan Tolgahan Sayışman, imaj çalışması Adem Terzi'yi tercih etti. İşte Sayışman'ın yeni görüntüsü...

Yakın arkadaşı Terzi'nin fenomen halini alan Türk tıraşı için berber koltuğuna oturan Tolgahan Sayışman, "Türk dizileri dünyada inanılmaz düzeyde takip ediliyor. Gittiğim her yerde yoğun bir ilgi var. Sevenlerimize layık olmak zorundayız. Adem Terzi de sağ olsun tıraş konusunda benim için 1 numara. İnşallah yine uğurlu gelir" dedi.

Tolgahan Sayışman kimdir?

Tolgahan Sayışman, 17 Aralık 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Baba tarafı Selanik göçmeni, anne tarafı ise Trabzon'ludur. Nil adında bir kız kardeşi vardır. Kadıköy İntaş Lisesi'ni bitirdikten sonra Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 2002 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında 2. oldu. 2004 yılında Manhunt of Turkey ve 2005 yılında Güney Kore'de yapılan Manhunt International yarışmalarında birinciliği elde etti.

Bir dönem mankenlik yaptıktan sonra usta oyuncu Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi almıştır.

2006 yılında Dicle dizisinde canlandırdığı Ferhat karakteri ile oyunculuk hayatına adım atan Tolgahan Sayışman; Esir Kalpler, Maçolar, Dicle, Elveda Rumeli, Hepsi 1, Elveda Rumeli, Kavak Yelleri, Aşk Tutulması, Aşk Geliyorum Demez, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Sürgün, Mazlum Kuzey, Asla Vazgeçmem, Bizans Oyunları: Geym of Bizans, Eski Sevgili, Siyah İnci, Bir Umut Yeter, Şeref Sözü gibi dizilerde rol aldı.

2017 yılında Almeda Abazi ile evlenen Tolga Sayışman'ın bu evlilikten Efehan ve Alina adında iki çocuğu var.

Ünlü Oyuncu İmaj Değişikliğine Gitti
Ünlü Oyuncu İmaj Değişikliğine Gitti

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Tolgahan Sayışman, İstanbul, Aralık, Magazin, Son Dakika

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