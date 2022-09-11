Toplantıya Scooterla Yetişti - Son Dakika
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Toplantıya Scooterla Yetişti

11.09.2022 13:59
Toplantıya Scooterla Yetişti

Ünlü oyuncu İrem Sak, önceki gün Nişantaşı sokaklarında scooter'ıyla gezinirken objektiflere yansıdı.

Oyuncu İrem Sak, Nişantaşı'nda scootera binerken görüntüntülendi.

Kaskını takarak önlemini alan İrem Sak, "Bir toplantım var ona yetişmem lazım çok acil. Beni mazur görün bu sefer arkadaşlar" diyerek soruları geçiştirdi.

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Boşanma Sonrası Çarpıcı İtiraf! Boşanma Sonrası Çarpıcı İtiraf!
Kaynak: Snob Magazin

Nişantaşı, İrem Sak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Toplantıya Scooterla Yetişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Toplantıya Scooterla Yetişti - Son Dakika
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