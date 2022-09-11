Kaskını takarak önlemini alan İrem Sak, "Bir toplantım var ona yetişmem lazım çok acil. Beni mazur görün bu sefer arkadaşlar" diyerek soruları geçiştirdi.

Kaynak: Snob Magazin

Nişantaşı, İrem Sak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Toplantıya Scooterla Yetişti - Son Dakika

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