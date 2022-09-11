Oyuncu İrem Sak, Nişantaşı'nda scootera binerken görüntüntülendi.
Kaskını takarak önlemini alan İrem Sak, "Bir toplantım var ona yetişmem lazım çok acil. Beni mazur görün bu sefer arkadaşlar" diyerek soruları geçiştirdi.
Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika › Magazin › Toplantıya Scooterla Yetişti - Son Dakika
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