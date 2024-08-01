Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor

Mayıs ayında futbolcu Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız evlenen güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk anne oluyor. Hamileliğinin bir süre gizli kalmasını isteyen Pamuk, bol kıyafetler giyerek karnını kapatmaya çalıştı.

01.08.2024 08:17
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Birçok dizide rol alan güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk aylar önce sevgilisi Yusuf Yazıcı ile yaşamak için yurt dışına yerleşmiş mayısta da sessiz sedasız evlenmişti. Geçtiğimiz günlerde Trabzon'a giderek Yazıcı'nın ailesini ziyaret eden Pamuk, anne oluyor.

TEKLİFLERİ KABUL ETMİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Melisa Aslı Pamuk bebek bekliyor ve müjdeli haberi de eşiyle Trabzon giderek aileye verdi. Gelen dizi ve film tekliflerini de bebek nedeniyle kabul etmeyen ünlü oyuncu, düğün makyajını da yapan makyaj sanatçısı Serhat Şen'in Bakü'deki tanıtımında da bol elbiseler giyerek büyüyen karnını kamufle etmeye çalıştı. Oyuncu ve Yusuf Yazıcı'dan bebek müjdesiyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız evlenen Melisa Aslı Pamuk anne oluyor

ÇİÇEĞİ BURNUNDA GELİN EL ÖPMEYE GİTTİ

Yusuf Yazıcı geçtiğimiz günlerde eşi Melisa Aslı Pamuk'u ailesiyle tanıştırmak için Trabzon'a götürdü. Akrabaları gezerek el öpen çiçeği burnunda çift, Trabzon'un turizm merkezlerinden Uzungöl'e de giderek bol bol fotoğraf çektirdi. Pamuk'un Trabzon'a uygun kıyafetler giymesi ve eşini ailesini ziyaret etmesi takipçilerinden tam not aldı. Çiftin bu ziyaretlerinde aileye bebek müjdesini verdiği ile sürüldü.

Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız evlenen Melisa Aslı Pamuk anne oluyor
Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız evlenen Melisa Aslı Pamuk anne oluyor
Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız evlenen Melisa Aslı Pamuk anne oluyor
Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız evlenen Melisa Aslı Pamuk anne oluyor
Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız evlenen Melisa Aslı Pamuk anne oluyor
Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız evlenen Melisa Aslı Pamuk anne oluyor
Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti

Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser: Beşiktaşın transfer haberlerini beklerken bebek haberleri alıyoruz magazin haberlerine son verin artık 6 6 Yanıtla
  • Mustafa tufan: Bize ne 5 2 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul: Yusuf Yazmış anlaşılan.. 4 3 Yanıtla
  • Serdar Ozen: Yusuf vurdu gol oldu . 2 4 Yanıtla
  • Deniz Polat: Yapmayın yaâ.Çok önemli haber. 2 2 Yanıtla
    Deniz Polat: o kadar sorun varken 3 0
  • Bhdr Zcvlkov: evlenmeden önce tiki taka 0 0 Yanıtla

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