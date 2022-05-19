Ünlü Oyuncu Nişanlandı! İşte Fotoğraflar... - Son Dakika
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Ünlü Oyuncu Nişanlandı! İşte Fotoğraflar...

19.05.2022 16:50
Ünlü Oyuncu Nişanlandı! İşte Fotoğraflar...

Şevket Yerimdar ve Kardeş Payı gibi sevilen projelerden tanıdığımız oyuncu ve sunucu Semra Güzel, avukat sevgilisi Mülhan Tümer ile İzmir'in Urla ilçesinde nişanlandı. İşte detaylar...

Beyaz TV'de ekrana gelen 'Yaşama Dair' adlı programın sunuculuğunu üstlenen oyuncu ve sunucu Semra Güzel, MT Hukuk kurucusu Avukat Mülhan Tümer ile İzmir'in Urla ilçesinde aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı.

Çiftin yüzüklerini, Göksu Uluslararası Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin kurucusu Mithat Tümer taktı.

SEMRA GÜZEL KİMDİR?

1988 yılında İzmir'de doğdu. Eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Tasarım Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra Almanya'ya giderek Hamburg'da Drama Eğitimi aldı. Oyunculuk eğitiminin haricinde Longtimeliner Elite Linergist ve Alster Kozmetikschule'de Suzan Klein'dan güzellik uzmanlığı eğitimi aldı ve bir süre eğitmenlik yaptı.

Aynı süreçte Almanya'da radyo programcılığı ve televizyon programcılığı da yapmıştır. Türkiye'ye döndükten sonra Craft Tiyatro'da oyunculuk eğitimine devam etti. Kariyerine ilk olarak Alemin Kıralı dizisinde rol alarak adım atan Semra Güzel, daha sonra Zengin Kız Fakir Oğlan, Hıyanet Sarmalı, Home Ofis ve Kervan 1915 isimli önemli sinema filmi ve dizilerde rol aldı. Genç oyuncu, Şevkat Yerimdar dizisi kadrosunda 'Sanem' karakterini canlandırdı.

Ünlü Oyuncu Nişanlandı! İşte Fotoğraflar...
Ünlü Oyuncu Nişanlandı! İşte Fotoğraflar...
Ünlü Oyuncu Nişanlandı! İşte Fotoğraflar...

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Kaynak: Snob Magazin

Semra Güzel, Beyaz Tv, Türkiye, İzmir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Oyuncu Nişanlandı! İşte Fotoğraflar... - Son Dakika


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