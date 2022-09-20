039;çocuğumuzu Kaybettik' Diyerek Duyurdu

Son Nefesime Kadar, Kara Sevda, Arka Sıradakiler ve Arka Sokaklar gibi dizilerden tanıdığımız oyuncu Oral Özer, önceki akşam sevgilisi ile Cihangir'de görüntülendi.

Scooter kullanan oyuncu, "Arkadaşlar çocuğumuzu kaybettik. Onu arıyoruz" dedi.

"EVİN KAPISI AÇIK KALMIŞ"

Çocuktan kast ettiği şeyin köpeği olduğunu ifade eden ve yanlış anlaşılmanın önüne geçen Oral, "Evin kapısı açık kalmış. 2 tane kapeğimiz var. Diğeri evde fakat ötekisi yok. O benim evladım. Ondan öyle dedim. İnşallah buluruz" ifadelerini kullandı.

ORAL ÖZER KİMDİR?

Emret Komutanım, Doktorlar ve Arka Sıradakiler gibi pek çok dizi projesinin kadrosunda yer alan Oral Özer, 1 Ocak 1983 tarihinde İskenderun'da dünyaya geldi. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda tiyatro eğitimi gördü. Oral Özer, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde bir yıl okuduktan sonra Haldun Dormen'in birçok müzikal projesinde asistanlık yaptı. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde burslu olarak okuyan 35 yaşındaki Oral Özer, Tiyatro Kedi'deki projelerde de yer aldı.

ORAL ÖZER'İN YER ALDIĞI PROJELER

Bir Mucize Olsun - 2018

Sevda Kuşun Kanadında - 2016

Kara Sevda - 2016

Gamsız Hayat - 2015

Kurt Seyit ve Şura - 2014

Darbe - 2014

Aşk Emek İster - 2013

Evdeki Yabancılar - 2012

Kanıt - 2010

Uygun Adım Aşk - 2009

Emret Komutanım - 2008

Derman - 2008

Ateşle Barut - 2008

Leylan - 2007

Duvar - 2007

Arka Sıradakiler - 2009 - 2011

Doktorlar - 2007

Beşinci Boyut - 2005