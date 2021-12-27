Ünlü oyuncu şarkıcılığa soyundu

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Evgar "Yakın arkadaşlarımla aylar sonra buluştum. Toplanmışken de şarkılar söyledim. Benim için güzel bir prova oldu. Her zaman bir bahane arıyordum şarkı söylemek için..." dedi.

GRUBUN ADINI AÇIKLADI

Demet Evgar, muhabirlerin "Arkadaşlarınızla dedikodu yaptığınız whatsapp grubunuz var mı?" sorusuna, "Bunu mu düşündünüz şimdi? Evet, 'Bir Demet Band' adında bir grubumuz var" cevabını verdi.

"CAN İLE ŞARKI SÖYLEMEK ÇOK KEYİFLİ

Can Bonomo ile çıkardıkları 'Rüyamda Buluttum' adlı şarkıyla ilgili de konuşan Evgar "Gelen tepkilerden çok memnunum. Can Bonomo ile beraber şarkı söylemek keyifliydi" dedi.

"ALBÜM HAZIRLIĞI İÇERİSİNDEYİM"

Sözlerine devam eden oyuncu "Artık albüm zamanı... Yeni bir albüm hazırlığı içerisindeyim. Sevenlerimi hem şaşırtacağım hem de mutlu edeceğim" ifadelerini kullandı.