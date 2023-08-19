Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, kapkaççı yakaladı - Son Dakika

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, kapkaççı yakaladı

Son Güncelleme: 19.08.2023 22:23

Başrolünü Burcu Özberk ile paylaştığı Ruhun Duymaz dizisinin yıldızı Şükrü Özyıldız, Galata'ta bir turistin çantasında hırsızlık yapan kapkaççıyı aracından inip yakaladı. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Ünlü oyuncu, ükrü Özyıldız, Galata'ta bir turistin çantasında hırsızlık yapan kapkaççıyı aracından inip yakaladı.

GÖRMEZDEN GELEMEDİ

Ruhun Duymaz dizisinde Burcu Özberk ile başrolleri paylaşan Şükrü Özyıldız, İstanbul'da Galata'yı gezerken bir kapkaç olayına denk geldi.

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, kapkaççı yakaladı

ARACINDAN İNİP KOVALADI

Dizide ajan rolünü canlandıran Özyıldız, bir turistin çantasından hırsızlık yapıldığını görünce aracından inerek kapkaççıyı kovaladı.

BAŞINDA BEKLEDİ

Adamı yakalayan ve etrafındakilerin de yardımıyla yere yatıran Özyıldız'ın o anları sosyal medyada paylaşıldı.

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, kapkaççı yakaladı
Emre İliksiz
Sondakika.com - Magazin

Şükrü Özyıldız, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, kapkaççı yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, kapkaççı yakaladı - Son Dakika
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