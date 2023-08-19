Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, kapkaççı yakaladı

Ünlü oyuncu, ükrü Özyıldız, Galata'ta bir turistin çantasında hırsızlık yapan kapkaççıyı aracından inip yakaladı.

GÖRMEZDEN GELEMEDİ

Ruhun Duymaz dizisinde Burcu Özberk ile başrolleri paylaşan Şükrü Özyıldız, İstanbul'da Galata'yı gezerken bir kapkaç olayına denk geldi.

ARACINDAN İNİP KOVALADI

Dizide ajan rolünü canlandıran Özyıldız, bir turistin çantasından hırsızlık yapıldığını görünce aracından inerek kapkaççıyı kovaladı.

BAŞINDA BEKLEDİ

Adamı yakalayan ve etrafındakilerin de yardımıyla yere yatıran Özyıldız'ın o anları sosyal medyada paylaşıldı.