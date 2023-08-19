Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, kapkaççı yakaladı

Ünlü oyuncu, ükrü Özyıldız, Galata'ta bir turistin çantasında hırsızlık yapan kapkaççıyı aracından inip yakaladı.
Ruhun Duymaz dizisinde Burcu Özberk ile başrolleri paylaşan Şükrü Özyıldız, İstanbul'da Galata'yı gezerken bir kapkaç olayına denk geldi.
Dizide ajan rolünü canlandıran Özyıldız, bir turistin çantasından hırsızlık yapıldığını görünce aracından inerek kapkaççıyı kovaladı.
Adamı yakalayan ve etrafındakilerin de yardımıyla yere yatıran Özyıldız'ın o anları sosyal medyada paylaşıldı.
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