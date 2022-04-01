Ünlü Oyuncudan Üzen Haber Geldi - Son Dakika
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Ünlü Oyuncudan Üzen Haber Geldi

01.04.2022 15:05
Ünlü Oyuncudan Üzen Haber Geldi

'Aziz' dizisinde Kenan karakterini canlandıran Eren Hacısalihoğlu, dün akşam sette fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ünlü oyuncunun sağlık durumu nasıl? İşte cevabı...

'Aziz' dizisinde rol alan Eren Hacısalihoğlu, önceki akşam sette fenalaştı. Kalbi sıkışan ve kendisini kötü hisseden oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Birsen Altuntaş'ın edindiği bilgiye göre; Erenköy'deki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan oyuncu Hacısalihoğlu taşikardi (kalp çarpıntısı) rahatsızlığı nedeniyle gözlem altına alındı. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan oyuncunun yarın kalbinden operasyon geçireceği öğrenildi.

EREN HACISALİHOĞLU KİMDİR?

Eren Hacısalioğlu, 5 Haziran 1986 Trabzon Akçaabat doğumludur. Eren Hacısalihoğlu, İstanbul Haliç Üniversitesi'nden mezun olduktan 2011 yılında Mavi Kelebekler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Eren Hacısalihoğlu; Payitaht Abdülhamid, Aşk Yalanı Sever, Asla Vazgeçmem, Kalbim Ege'de Kaldı, Kadim Dostum, Benim İçin Üzülme, ve İnsan Aldandı dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Aziz adlı dizide Kenan karakterine hayat veren Eren Hacısalihoğlu 1.80 metre oyunda, 74 kilo ve İkizler burcudur.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eren Hacısalihoğlu, Erenköy, Aziz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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