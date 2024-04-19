Ünlü oyunculara babalık davası açan kardeşlerin annesi oyuncu çıktı! İbrahim Tatlıses'le birçok filmde oynamış - Son Dakika
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Ünlü oyunculara babalık davası açan kardeşlerin annesi oyuncu çıktı! İbrahim Tatlıses'le birçok filmde oynamış

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Dilara Gülatan'ın Uğur Dündar'a açtığı babalık davasıyla gündeme gelen anne Suphiye Orancı'nın yıllar önce İbrahim Tatlıses ile rol aldığı filmlerin görüntüleri ortaya çıktı.

19.04.2024 10:40  Güncelleme: 10:46
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Daha önce Metin Akpınar'a babalık davası açan ve kazanan Duygu Nebioğlu'nun ablası Dilara Gülatan da babası olduğunu düşündüğü Uğur Dündar'la davalık oldu. Kızlarını yıllar önce terk ederek Almanya'ya yerleşen anne Suphiye Orancı'nın yıllar önce oyunculuk yaptığı ortaya çıktı.

İBRAHİM TATLISES'E AŞIK KADINI OYNAMIŞ

Yıllar önce Almanya'ya yerleşerek kendisine yeni bir hayat kuran Suphiye Orancı, İbrahim Tatlıses'in başrol olduğu Yalan" (1982), "Yorgun" (1983), "Sarhoş" (1986) ve "Aşıksın" (1988) filmlerinde figüran olarak rol almış. Orancı, Aşıksın filminde spor salonuna giden ve Tatlıses'e aşık olan kadını, Sarhoş da ise hemşire bir kadını oynamış.

Ünlü oyunculara babalık davası açan kardeşlerin annesi oyuncu çıktı! İbrahim Tatlıses'le birçok filmde oynamış

KIZININ BİR BABASI METİN AKPINAR

63 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı birliktelikten ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Babalık davası açan Duygu Nebioğlu kazanırken ikizi Sevgi Nebioğlu'nun davası devam ediyor. Kızlarının ortaya çıkmasıyla bir açıklama yapan Metin Akpınar, evlatlarını kabul ederek "Tek gecelik bir ilişkiydi. Eşimden özür dilerim. Hayat geriye doğru akmıyor" demişti.

UĞUR DÜNDAR'A BABALIK DAVASI AÇILDI

Nebioğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda ablasının babasının da ünlü bir gazeteci olduğunu ve dava açıldığını söylemişti. Kısa süre içinde ünlü gazetecinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıkmıştı. Davanın 2 yıl önce açıldığını söyleyen Uğur Dündar, yapılan DNA testinde genç kadının babası olmadığını kanıtlandığını söyledi.

MÜGE ANLI'DA ANNESİNİ ARIYOR

Bu gelişmelerin ardından uzun yıllardır annesini göremediğini söyleyen Duygu Nebioğlu, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı. Küçük yaşta evlatlık verilen Nebioğlu, annesini 2007 yılında bulduğunu, en son da 2010 yılında telefonla konuştuğunu söyledi.

İbrahim Tatlıses, Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar, Uğur Dündar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyunculara babalık davası açan kardeşlerin annesi oyuncu çıktı! İbrahim Tatlıses'le birçok filmde oynamış - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Baran Köprü: Cem yilmaz'in dedigi gibi mahale tren yapmis. 56 1 Yanıtla
  • fatih mazlum: Vay be oyunculuga bak!! 37 0 Yanıtla
  • Harun Gür: Babasız çocuk peydahlamış,şimdi yamamaya yer arıyor. 5 1 Yanıtla
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