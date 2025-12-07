Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın

Manavdan aldığı kiraza 5 bin TL ödediğini söyleyen Gonca Vuslateri, yayınladığı videoda "Çekirdeğini bile atamam artık. Ekilmez de bu. Buna cenaze lazım" dedi.
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, manavdan aldığı kirazın dudak uçuklatan fiyatını sosyal medya hesabından yaptığı esprili bir paylaşımla duyurdu.
Vuslateri, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda manavdan aldığı kiraza 5 bin lira ödediğini söyledi. Oyuncu, elindeki kirazları gösterirken, "Buna 5 bin lira ödedim. Çekirdeğini bile atamam artık. Ekilmez de bu, buna cenaze lazım," sözleriyle yüksek fiyata dikkat çekti.
