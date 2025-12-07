Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın - Son Dakika
07.12.2025 18:27
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, manavdan aldığı kiraza 5 bin lira ödediğini söyledi. Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan Vuslateri, ''Çekirdeğini bile atamam artık. Ekilmez de bu. Buna cenaze lazım'' dedi.

Manavdan aldığı kiraza 5 bin TL ödediğini söyleyen Gonca Vuslateri, yayınladığı videoda "Çekirdeğini bile atamam artık. Ekilmez de bu. Buna cenaze lazım" dedi.

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, manavdan aldığı kirazın dudak uçuklatan fiyatını sosyal medya hesabından yaptığı esprili bir paylaşımla duyurdu.

5 BİN LİRA ÖDEMİŞ

Vuslateri, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda manavdan aldığı kiraza 5 bin lira ödediğini söyledi. Oyuncu, elindeki kirazları gösterirken, "Buna 5 bin lira ödedim. Çekirdeğini bile atamam artık. Ekilmez de bu, buna cenaze lazım," sözleriyle yüksek fiyata dikkat çekti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (60)

  • emiromeryahya Arslan emiromeryahya Arslan:
    O zaman 5 gin TL verip yeme.yemezsen ölmezsin 333 16 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    Haklısın. Bu yıl kirazı mutlu azınlık yedi, mutsuz çoğunluk ölmedi. Seneye kiraz yemek için biz de mutlu azınlık olalım! 91 12
    Four Channel Four Channel:
    söylemeye calistigi sey kiraz lüks olmus ditor dalga geciyor makarnacılar. 24 27
  • DarbeliMatkap DarbeliMatkap:
    bu zamanda kiraz yersen 5 bin tl verirsin, ama az bişe us olsa bunun reklemını yapmazsın 189 12 Yanıtla
    eren bilal eren bilal:
    Sen bu sene kiraz yiyebildin mi ? 52 32
    DarbeliMatkap DarbeliMatkap:
    Eren bilal sen yemişsin bize kalmamış senden yavrum. 27 18
  • emiromeryahya Arslan emiromeryahya Arslan:
    o kadar para verip insanlarla alay eder gibi konuşma..ayrıca bunun neresi haner 135 10 Yanıtla
  • erkan zengin erkan zengin:
    Alma yeme slk seni 128 12 Yanıtla
  • Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    Eşekler sağolsun. 108 10 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
