Ünlü rapçi Blok3\'ün sevgili kriterleri tartışma yarattı

Son dönemde müzik kariyeriyle adından sıkça söz ettiren Blok3, bu kez özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından ilişkilerle ilgili beklentilerini paylaşan ünlü rapçi, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
Daha önce Nilsu Berfin Aktaş ile yaşadığı ilişkiyle konuşulan Blok3'ün adı; İrem Haznedar, Cemre Baysel ve Danla Bilic ile de anılmış, magazin gündeminde sıkça yer bulmuştu.
Blok3, yaptığı paylaşımda müstakbel sevgilisinde aradığı özellikleri şu maddelerle sıraladı:
İyi yemek yapması
Başka bir ülkede yaşamaması
Kendi izni olmadan arkadaşlarıyla plan yapmaması
Futbola fazla ilgi duymaması
Hesap ödememesi
Güzel gülümsemesi
Fazla laubali olmaması
Ünlü rapçinin açıklamaları sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar bu ifadeleri "kişisel tercih" olarak değerlendirirken, bazıları ise kriterleri fazla kuralcı ve tartışmalı buldu.
