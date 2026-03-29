Ünlü rapçi Blok3\'ün sevgili kriterleri tartışma yarattı

Son dönemde müzik kariyeriyle adından sıkça söz ettiren Blok3, bu kez özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından ilişkilerle ilgili beklentilerini paylaşan ünlü rapçi, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

AŞK HAYATI SIK SIK GÜNDEMDE

Daha önce Nilsu Berfin Aktaş ile yaşadığı ilişkiyle konuşulan Blok3'ün adı; İrem Haznedar, Cemre Baysel ve Danla Bilic ile de anılmış, magazin gündeminde sıkça yer bulmuştu.

KRİTERLERİNİ TEK TEK SIRALADI

Blok3, yaptığı paylaşımda müstakbel sevgilisinde aradığı özellikleri şu maddelerle sıraladı:

İyi yemek yapması

Başka bir ülkede yaşamaması

Kendi izni olmadan arkadaşlarıyla plan yapmaması

Futbola fazla ilgi duymaması

Hesap ödememesi

Güzel gülümsemesi

Fazla laubali olmaması

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Ünlü rapçinin açıklamaları sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar bu ifadeleri "kişisel tercih" olarak değerlendirirken, bazıları ise kriterleri fazla kuralcı ve tartışmalı buldu.