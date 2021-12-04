Üye Girişi
Ünlü saç tasarımcısına uluslararası yarışmada 'en iyi sahne' ödülü - Son Dakika

Ünlü saç tasarımcısına uluslararası yarışmada 'en iyi sahne' ödülü

04.12.2021 10:03
Ünlü saç tasarımcısına uluslararası yarışmada 'en iyi sahne' ödülü

Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı Hasan Yılmaz, 5 ülke ve 16 şehri temsilen yarışmacıların katıldığı uluslararası CMC CAT Golden Hair Saç Festivali'nde 'En İyi Sahne Ödülü'nü Türkiye'ye getirdi.

Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı Hasan Yılmaz, 5 ülke ve 16 şehri temsilen yarışmacıların katıldığı uluslararası CMC CAT Golden Hair Saç Festivali'nde 'En İyi Sahne Ödülü'nü Türkiye'ye getirdi.

Saç festivaline Türkiye'yi temsilen katılan Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı Saloon HY'nin kurucusu Hasan Yılmaz, festivalde gösterdiği başarının ardından 'En İyi Sahne Ödülü'nün sahibi oldu. Türkiye, İsrail, Polonya, Rusya ve Yunanistan'dan 16 farklı şehrin takımlarının yer aldığı yarışmada ünlü tasarımcı Hasan Yılmaz, rakiplerini geride bırakarak ödülü Türkiye'ye getirdi. CMC CAT Dünya Kuaförleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Hasan Yılmaz, uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmeye devam edeceğini söyleyerek, ekip arkadaşlarına ve organizasyon sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Ünlü saç tasarımcısına uluslararası yarışmada 'en iyi sahne' ödülü
Ünlü saç tasarımcısına uluslararası yarışmada 'en iyi sahne' ödülü
Ünlü saç tasarımcısına uluslararası yarışmada 'en iyi sahne' ödülü
Ünlü saç tasarımcısına uluslararası yarışmada 'en iyi sahne' ödülü

Togo Cumhuriyeti, Hasan Yılmaz, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ünlü saç tasarımcısına uluslararası yarışmada 'en iyi sahne' ödülü - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'a gol atan Umut Bozok'un geçmişte yaptığı 'Galatasaray' paylaşımına tepki yağıyor 09:58 Beşiktaş'a gol atan Umut Bozok'un geçmişte yaptığı 'Galatasaray' paylaşımına tepki yağıyor
Trabzonspor'un gözü yeni bir rekorda! Rakip Adana Demirspor 09:50 Trabzonspor'un gözü yeni bir rekorda! Rakip Adana Demirspor Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! 09:47 Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma 08:53 İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür 18:11 Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı 17:18 Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! 16:19 Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı 15:11 Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı

Son Dakika Haberleri
09:58 Beşiktaş'a gol atan Umut Bozok'un geçmişte yaptığı 'Galatasaray' paylaşımına tepki yağıyor
09:55 Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sonrası Rıdvan Dilmen: Rezalet! Futbolun haline bakın ya!
09:50 Trabzonspor'un gözü yeni bir rekorda! Rakip Adana Demirspor
09:47 Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!
09:46 Sevilay Yılman ile Nagehan Alçı canlı yayında tartıştı! Kim kimin lafını böldü kavgası!
09:43 Mali'de yolcu dolu otobüse saldır! 33 kişiyi canlı canlı yaktılar!
09:41 4 Aralık Cumartesi! Dolar, euro, sterlin kaç lira?
09:27 Özge Özpirinççi'den doğum sonrası ilk paylaşım: Mercan bebeğin kordon kanını sakladık!
09:21 Yatırımcılar kara kara düşünüyor: Dolar mı, borsa mı yoksa kripto mu?
09:14 Tanju Özcan açıkladı! Meğer TÜİK Başkanı CHP'liler niye gelmiyor diye yakınmış!
Sınıf öğretmeninin otizmli öğrencisinin karnesine yazdığı not okuyanları ağlattı Sınıf öğretmeninin otizmli öğrencisinin karnesine yazdığı not okuyanları ağlattı         
10:02
Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sonrası Rıdvan Dilmen: Rezalet! Futbolun haline bakın ya! Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sonrası Rıdvan Dilmen: Rezalet! Futbolun haline bakın ya!         
09:55
Sevilay Yılman ile Nagehan Alçı canlı yayında tartıştı! Kim kimin lafını böldü kavgası! Sevilay Yılman ile Nagehan Alçı canlı yayında tartıştı! Kim kimin lafını böldü kavgası!         
09:47
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi         
16:37
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı         
16:17
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47         
12:03
4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı         
11:44
Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı!         
11:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 10:07:40. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü saç tasarımcısına uluslararası yarışmada 'en iyi sahne' ödülü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement