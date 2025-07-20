Ünlü Sanatçı Gülden Arslan, CHP'li Belediyeleri Tehditlerle Suçladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Ünlü Sanatçı Gülden Arslan, CHP'li Belediyeleri Tehditlerle Suçladı

Ünlü Sanatçı Gülden Arslan, CHP\'li Belediyeleri Tehditlerle Suçladı
20.07.2025 14:46  Güncelleme: 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'deki festivalde yaşanan iptal ve organizatör tehditleri sonrası ünlü sanatçı Gülden Arslan ve ekibi mağdur olduklarını belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çağrıda bulunan Arslan'ın menajeri, belediyelerin sorumluluklarını yerine getirmediğini savundu.

Denizli'de CHP'li Büyükşehir ve Serinhisar belediyeleri tarafından mağdur edildiklerini iddia eden ünlü sanatçı Gülden Arslan'ın menajeri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Şu an 2 tane CHP'li belediyeniz, tehditler savuran organizatörü bizim başımıza bela etmişken, siz ne yapmayı düşünüyorsunuz" sözleriyle seslendi.

CHP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Serinhisar Belediyesi tarafından organize edilen 27. Yatağan Bıçakçılık Festivali ve Kefe Yaylası Şenlikleri, tıpkı geçtiğimiz aylarda iptal edilen Rus Kızılordu Korosu konseri gibi sanatçılarla yaşanan yeni bir krize sahne oldu. Konsere saatler kala etkili olan yağış sebebiyle Gülden Arslan'ın konseri iptal edildi. Günübirlik program için Denizli'ye gelen sanatçı ve ekibi, iptalin ardından organizatör tarafından tehdit edildiklerini öne sürdü. Sorumluluklarını yerine getirmelerine rağmen ücretlerini alamadıklarını, oteldeki masrafları dahi kendileri ödemek zorunda kaldıklarını anlatan ekip, kendilerini mağdur eden CHP'li iki belediyeyi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şikayet etti.

"Denizli'den kovulduk"

Çok büyük bir mağduriyet yaşadıklarını ifade eden sanatçı Gülden Arslan'ın koordinatörü İzzet Başlak, gece yarısı olmasına rağmen otelden çıkamadıklarını ifade ederek, "Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Serinhisar Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin organizasyonu O.T.Ü.'ye verilmiş. Biz Gülden hanımın 18 Temmuz'da Kefe Yaylası'ndaki festivalde sahne alması için Denizli'ye geldik. Gülden Hanım ve bütün ekibimizle birlikte halen oteldeyiz. Sabah 06.35 uçağıyla Denizli'ye gelip otele giriş yaptık, şuan saat gece 01.00'e geliyor ve biz halen oteldeyiz. Organizasyon firması, alanda yağmura karşı hiçbir önlem almamış. Serinhisar Belediye Başkanı Osman Kılıç ve belediye başkanının yanındayken sahnede mikrofonla konuşmaya başlayan O.T.Ü., bize tehditler savurmaya başladı. 'Ben size 5 kuruş vermem, sahneye çıkmayan sanatçının zararını ve hiçbir şeyini karışlamam. Ne haliniz varsa görün' demeye başladı. Ondan sonra işi daha da ileriye götürerek, 'Siz neredesiniz. Kaldığınız otele geliyorum. Gelince size şöyle böyle yapacağım' diye tehditler savurmaya başladı" dedi.

"Kendileri ödemeyecekse yiyecek içecek vermeyin"

Sorumluluklarını yerine getirmelerine rağmen ücretlerini alamadıklarını hatta oteldeki masraflarını dahi ödemek zorunda bırakıldıklarını öne süren Başlak, "Biz buraya kadar geldik, üzerimize düşen her şeyi yaptık. Üstüne tehdit ediliyoruz, Denizli'den kovulmaya çalışılıyoruz. 'Bir şekilde buradan gitsinler de, ne şekilde giderlerse gitsinler' şeklinde bir muameleyle karşı karşıyayız. Az önce Gülden Hanımın karnı açıktı ve bir tane çorba istedi. Çalışanlardan, 'Organizatör bize telefon etti, onların yediği içtiği hiçbir şeyi ödemiyorum. Kendileri ödüyorsa verin, onun haricinde yiyecek içecek bir şey vermeyin' şeklinde cevap aldık. Şuan bizi otelden havaalanına götürmesi için tahsis edilmiş aracı dahi iptal etmeye çalışıyorlar. Geldiğimiz nokta bu" şeklinde konuştu.

CHP'li belediyeleri Genel Başkan Özel'e şikayet etti

"Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Serinhisar Belediyesi sorunu çözmeye çalıştıklarını söylüyorlar ama aslında bir şekilde işin içerisinden sıyrılmaya bakıyorlar" diyen Başlak, CHP Genel Başkanı Özel'e şu sözlerle seslendi:

"Bu iki belediye de CHP'li belediye oldukları için ben buradan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sesleniyorum. Sayın Özel, şu an 2 tane CHP'li belediyeniz, bir organizatörle anlaşmış durumda. Bizi aslında buraya getirip misafir olarak ağırlamaları gerekirken, şu anda bizi aklınızın alamayacağı kadar mağdur etmiş ve üzerine tehditler savuran bir organizatöre karşı yalnız bırakmış durumdalar. Şu ana kadar ne Denizli Büyükşehir Belediyesinden ne Serinhisar Belediyesinden ne de organizasyondan hiçbir kimse gelip 'siz sabahtan beri buradasınız, bir ihtiyacınız var mı' diyerek sormadı. Saatlerdir buradayız ve bir şekilde zorlamayla tehditlerle buradan gönderilmeye çalışılıyoruz. Sayın Özel, iki tane CHP'li belediye, bu organizatörü bizim başımıza bela etmişken siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Eğer bir şey yapacak iseniz, derhal yapmanızı rica ederim." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Özgür Özel, denizli, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Sanatçı Gülden Arslan, CHP'li Belediyeleri Tehditlerle Suçladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
YKS sonuçları açıklandı YKS sonuçları açıklandı
Gece yarısı paylaşım geldi Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı
Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı Aysun’un katilleri en yakınlarıymış Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı! Aysun'un katilleri en yakınlarıymış
Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı Baba olmanın heyecanı ağır bastı Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı! Baba olmanın heyecanı ağır bastı
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak

14:01
Eşi ve çocuklarının can verdiği yangına ilişkin tutuklanan itfaiye eri cezaevinde intihar etti
Eşi ve çocuklarının can verdiği yangına ilişkin tutuklanan itfaiye eri cezaevinde intihar etti
11:50
3 günlük damat, gelini yüzüstü bırakıp altınlarla kaçtı
3 günlük damat, gelini yüzüstü bırakıp altınlarla kaçtı
11:40
ABD’den Şam yönetimine “Süveyda“ çağrısı
ABD'den Şam yönetimine "Süveyda" çağrısı
11:08
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden YKS’de büyük başarı 200 öğrenci derece aldı
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden YKS'de büyük başarı! 200 öğrenci derece aldı
10:48
Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı
Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı
10:40
Emine Erdoğan Çevre Şenliği’ne katıldı, çocuklarla teraryum yaptı
Emine Erdoğan Çevre Şenliği'ne katıldı, çocuklarla teraryum yaptı
10:23
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
10:23
Gazze’de 29’u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'de 29'u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
10:22
Yok artık Nelsson Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
Yok artık Nelsson! Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
10:09
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi Suriye güvenlik güçleri Süveyda’ya konuşlanıyor
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanıyor
09:49
Meclis’te “Zeytinlik yasası“ görüşmelerinde arbede çıktı
Meclis'te "Zeytinlik yasası" görüşmelerinde arbede çıktı
09:40
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
09:40
Sektörün en iyilerindendi 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
Sektörün en iyilerindendi! 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
09:40
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
09:11
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2025 14:51:24. #7.12#
SON DAKİKA: Ünlü Sanatçı Gülden Arslan, CHP'li Belediyeleri Tehditlerle Suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.