İbrahim Tatlıses, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi

İbrahim Tatlıses, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

30.07.2022 11:53
İbrahim Tatlıses, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum'da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum'da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. İmparator şıklığıyla dikkat çekerken sesiyle kendine hayran bıraktı.

Bodrum'da ünlü isimler sahne almaya devam ediyor. Yalıkavak Günay Restoranda önceki akşam İbrahim Tatlıses 4'üncü sahnesini aldı. Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan Tatlıses kırmızı takım elbisesi ve şıklığıyla dikkat çekti. Söylediği şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Tatlıses, hareketli parçalarıyla hayranlarını bir an olsun yerinde oturtmadı. Yaptığı esprilerle de sevenlerini kahkahalara boğan Tatlıses, canlı performansıyla Yalıkavak'ı inletti. Tatlıses'in söylediği duygusal parçalara da sevenleri eşlik etti. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Bodrum Kalesi'ne turist akını; 7 ayda ziyaretçi sayısı 160 bini geçti Bodrum Kalesi'ne turist akını; 7 ayda ziyaretçi sayısı 160 bini geçti Bodrum'da 'Asker Ressamlar Sergisi' açıldı Bodrum'da 'Asker Ressamlar Sergisi' açıldı
Kaynak: İHA

İbrahim Tatlıses, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:26 İstiridyenin mucize etkisi! Cinsel gücü en yüksek seviyeye çıkarıyor
10:54 Kendini tutamayan Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de sesli harfleri sayamayan yarışmacıya güldü
10:37 Ölüp yeniden dirilen adam tüyler ürpertti: Kendimi ambulans sedyesinde gördüm
10:24 Yarışın sonu feci oldu! Ağaca çarpan lüks otomobilde yaşamını yitirdi
10:22 Ormanda yürüyen iki çocuktan biri kurt saldırısında can verdi
10:06 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan döviz alan şirketlere mesaj: Bir kısmını bozsunlar, kur başka bir yere gelir
09:56 Tırnakçı şarküteriyi hedef aldı! El çabukluğu kameraya yansıdı
09:48 Yolda 30 bin lira bulan vatandaş kamera şakası sandı! Gerçeği anlayınca polise gitti
09:26 Güngören'de 5'i çocuk 18 kişinin ölümüne neden olan terörist etkisiz hale getirildi
09:25 Seray Sever'den dadı maaşlarına isyan: 27 bin TL'den kapı açıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 11:53:39. #1.11#
SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement