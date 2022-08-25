Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaptığı haberini alan Ahmet Tatlıses olay yerine koştu - Son Dakika
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Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaptığı haberini alan Ahmet Tatlıses olay yerine koştu

25.08.2022 12:52

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Bodrum'da geçirdiği trafik kazasının haberini alan Ahmet Tatlıses olay yerine gitti. Babasıyla arasının bozuk olduğu bilinen Ahmet Tatlıses, çalışmaları takip etti.

Sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak Mahallesi'nde içerisinde sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüs, bir kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZA HABERİNİ DUYUNCA KOŞTU

Ekipler, kamyonla çarpışan aracında sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için seferber oldu. Kaza yerinde ise Tatlıses'in "Bana en büyük ihaneti yapan o" dediği büyük oğlu Ahmet Tatlıses'in olması dikkatlerden kaçmadı.

Kanlı bıçaklı olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaptığını duyan Ahmet Tatlıses olay yerine koştu

İDO DA OLAY YERİNDEYDİ

Yapılan müdahalelerin ardından araçtan yaralı şekilde çıkarılan Tatlıses'in hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tatlıses'in yanında kızının da olduğu ortaya çıktı. Öte yandan babasının kaza yaptığını duyan İdo Tatlıses de olay yerine koşup kurtarma çalışmasına katıldı. Olay hakkında ekiplerden bilgi alan Tatlıses kardeşler babalarına destek oldu.

Kanlı bıçaklı olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaptığını duyan Ahmet Tatlıses olay yerine koştu
Kanlı bıçaklı olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaptığını duyan Ahmet Tatlıses olay yerine koştu
Kanlı bıçaklı olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaptığını duyan Ahmet Tatlıses olay yerine koştu
Kanlı bıçaklı olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaptığını duyan Ahmet Tatlıses olay yerine koştu
Kanlı bıçaklı olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaptığını duyan Ahmet Tatlıses olay yerine koştu
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Son Dakika Magazin Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaptığı haberini alan Ahmet Tatlıses olay yerine koştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaptığı haberini alan Ahmet Tatlıses olay yerine koştu - Son Dakika
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