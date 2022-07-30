Ünlü sanatçı İlhan İrem için Atatürk Kültür Merkezinde tören düzenlendi - Son Dakika
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Ünlü sanatçı İlhan İrem için Atatürk Kültür Merkezinde tören düzenlendi

30.07.2022 14:31
Ünlü sanatçı İlhan İrem için Atatürk Kültür Merkezinde tören düzenlendi

Ünlü sanatçı İlhan İrem için Atatürk Kültür Merkezinde tören düzenlendi.

Ünlü sanatçı İlhan İrem için Atatürk Kültür Merkezinde tören düzenlendi. Sanatçının vasiyeti üzerine tabutunun Türk bayrağına sarıldığı görülürken, törene çok sayıda seveni katıldı.

Geçtiğimiz gün, tedavi gördüğü hastanede böbrek yetmezliği nedeniyle 67 yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçı İlhan İrem, tabutunun Türk bayrağına sarılmasını, kendisi için Atatürk Kültür Merkezinde bir tören yapılmasını ve Aşiyan Mezarlığına defnedilmeyi vasiyet etmişti. Usta sanatçının vasiyeti üzerine, Türk bayrağına sarılı tabutu tören için Atatürk Kültür Merkezine getirildi. AKM'de gerçekleştirilen törene, İlhan İrem'in eşi Hansu İrem, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçı dostları ve çok sayıda seveni katıldı.

"Karanlık dünyamızı aydınlatan ateş böceklerimizden biriydi"

İlhan İrem'in sevenlerinin törene yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Törene katılanlardan Fulya Yavrukurt, "Karanlık dünyamızı aydınlatan ateş böceklerimizden biriydi. Ait olduğu yere, ışığı ve güneşine geri döndü. Oradan şarkılarıyla, eserleriyle bizi aydınlatmaya devam edecek. En sevdiğim parçası kesinlikle "Bunalım" idi. İlk defa 15 yaşında o şarkısını dinlemiştim. Çok farklı, çok sevdiğim bir eserdir ve 25 yıldan beri her gün dinliyorum. 40 yaşındayım, 15 yaşımdan beri her gün dinliyorum" şeklinde konuştu.

"Onu yaşatmaya devam edeceğiz"

İrem'in eserlerinin birleştirici bir gücü olduğunu ifade eden Erdem Kılıç isimli bir hayranı ise "Her zaman olduğu gibi bugün bizi yine buluşturdu kendisi. Sürekli konserlerinde buluşturuyordu. Bugün de ülkenin dört bir yanından onun için buraya geldik. Işık ve sevgiyle felsefesini sonuna kadar savunan, öğreti olarak da bizlere sunan bir insandı. Biz de onu yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

"Mistik bir yapısı vardı"

İlhan İrem'in sanatçı kişiliğinin çok ötesinde farklı değerlere de sahip olduğunu söyleyen Gizem Görür Serçe de, "Kendisi bizim için herhangi biri, herhangi bir sanatçı değildi. Her ne kadar onu, Türk müziğinin kadife sesli prensi olarak tanıtsalar da aslında onun mistik bir yapısı vardı. Bize "sevecenler" diye hitap ederdi ve bu bizim için çok farklıydı. Şu an gitmiş olması çok fazla bir şey değiştirmiyor. Yine bir aradayız" diye konuştu.

Vasiyeti üzerine Aşiyan Mezarlığına defnedilecek

Buradaki törenin ardından, usta sanatçı İlhan İrem'in cenazesi Bebek Camii'ne götürüldü. Sanatçının üçüncü vasiyetinin yerine getirilmesi için naaşının Aşiyan Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İlhan İrem, AKM, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü sanatçı İlhan İrem için Atatürk Kültür Merkezinde tören düzenlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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