Ünlü Sanatçı Onur Akın, Uzun Süre Sonra CHP Mitinginde Sahne Alacak

DurakMedya'da yer alan habere göre daha önce aktif siyaseti bıraktığını açıklayan ünlü sanatçı Onur Akın uzun zaman sonra CHP mitinginde sahne alacak.
CHP'den milletvekili adayı gösterilmemesi üzerine geçtiğimiz aylarda siyaseti bıraktığını açıklayan Onur Akın, uzun zaman sonra ilk kez CHP mitinginde şarkılar söyleyecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü'nün halka sesleneceği " Büyük Marmaris" mitinginde, ünlü sanatçı Onur Akın bugün sahne alacak.
Siyasette vefa yok demişti
2009 yılından bu yana eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li belediye başkan adayları için çok sayıda beste hazırladığını söyleyen Onur Akın, "Eski parti yönetimi ve baştan sona herkes dahil, ben siyasette vefa görmedim" demişti.
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