Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı toprağa verildi

17.06.2022 00:58
Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı toprağa verildi

Önceki gün hayatını kaybeden ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi, Türkiye'nin ilk kadın halk ozanı Şahsenem Akkaş, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi.

Önceki gün hayatını kaybeden ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi, Türkiye'nin ilk kadın halk ozanı Şahsenem Akkaş, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi.

6 yıldan bu yana Alzheimer tedavisi gören ve solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yavuz Bingöl'ün 77 yaşındaki halk ozanı olan annesi Şahsenem Bacı son yolculuğuna uğurlandı. Şahsenem Akkaş'ın cenazesi, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde aynı adı taşıyan camide kılınan öğle namazının ardından Küçükköy Kabristanı'nda geçen yıl kanser hastalığına yenik düşen kızı Fatma Efsun Pul'un kabrinin yanı başına defnedildi. Cenazede gözyaşlarına boğulan Yavuz Bingöl ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Tören öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavuz Bingöl'ün kardeşi Oğuzhan Bingöl, Türkiye'nin ilk kadın ozanı olan annesini yitirmekten duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Annem hayatı boyunca her türlü faşizme, kadın olmaya, Alevi olmaya, muhalif olmaya, sanatçı olmaya çalışan son derece mücadeleci bir insanı kaybettik. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Arayan soran herkese, Sayın Cumhurbaşkanımızdan bakanlarımıza, milletvekillerimize kadar, Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere sağolsun herkes yakından ilgilendiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Aslında söylemek istediğim çok başka şeyler de var ama ağzımdan kırıcı sözler ve laflar çıkmasından korkuyorum. Ama önümüzdeki günler bu konuda yazılı bir açıklama yapacağım" dedi.

Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl de, babaannesinin 6 yıldır Alzheimer hastası olduğunu hatırlatarak, "Bu süreçte bizi unutmuştu. Ama bebek gibiydi ve sevgi doluydu. Ama kendi yazdığı türkülerini unutmamıştı. Ona iyi gelen yegane şey de türküleri, şiirleri ve sazıydı. Çok üzüntülüyüz. Çok önemli değerdi. Onun geçmişteki mücadelelerini dinleyerek büyüdük. Ben torunu olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. Mekanı cennet olsun. Halam bir buçuk yıl önce vefat etmişti. Alzheimer olduğu için babaannem evlat acısını hissetmedi ama şimdi orada buluştular" diye konuştu.

Şahsenem Akkaş'ın cenazesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen cenaze nakil aracıyla İstanbul'dan Ayvalık'a getirildi. Törene Akkaş'ın ailesinin yanı sıra, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir ve Ayvalık'ta görev yapan daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Annesini kaybeden Yavuz Bingöl isyan etti: Burada olmayan, telefon bile açmayan herkese yazıklar olsun Annesini kaybeden Yavuz Bingöl isyan etti: Burada olmayan, telefon bile açmayan herkese yazıklar olsun Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı, 16 Haziran'da toprağa verilecek Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı, 16 Haziran'da toprağa verilecek
Kaynak: İHA

Şahsenem Bacı, Yavuz Bingöl, Şahsenem, Bingöl, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:53 Arınç'la tokalaşmadı iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan görüntülü kanıt
00:37 14 yaşındaki kız çocuğunun taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
00:23 Akaryakıta bir zam daha! Motorine 80 kuruş zam geldi
00:16 Dünyaca ünlü futbolcunun hesabını ele geçiren korsanlar Fatih Terim ve Galatasaray paylaşımları yaptı
23:49 Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu
00:01 İsveç'te terör örgütü PKK propagandası yapıldı! Belediye binasına terör örgütü PKK sembolleri yansıttılar
23:44 polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in fezlekesi Meclis Başkanlığı'na ulaştı
23:29 Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a tepki: İsmini duymak istemiyoruz, yeter artık
23:25 Binlerce vatandaş Manga, Fatma Turgut ve Sefo'nun konseri için uzun kuyruklar oluşturdu
22:39 Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 01:27:47. #1.13#
SON DAKİKA: Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement