Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Camdaki Kız dizisindeki Laz Kızı rolüyle tanınan ve ardından müzik kariyerine ağırlık veren şarkıcı Alya, yaz konserlerine tüm hızıyla devam ediyor. Sahne performansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim, bu kez yaşadığı beklenmedik bir olayla dikkatleri üzerine çekti.

Son olarak Avlu Alaçatı'da sahne alan Alya, valizinin İstanbul'da unutulması nedeniyle konsere bornozla çıkmak zorunda kaldı. Sahne öncesinde seyirciye kısa bir açıklama yapan sanatçı, samimi tavırlarıyla alkış topladı.

İstanbul'dan Alaçatı'ya gelen sanatçının valizi hava yolu firması tarafından unutulunca, sahneye bornozla çıktı. Sahne öncesinde dinleyicilere açıklama yapan Alya, yaşanan aksaklığı samimi bir dille paylaştı.

"BU BORNOZU SAYGISIZLIK OLARAK YORUMLAMAYIN"

Konuşmasına devam eden Alya, izleyicilerden anlayış beklediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı, "Lütfen bornozlu halimi saygısızlık olarak algılamayın. Yetkililer bilgi verdi, bavulum yolda geliyormuş. Bu bornozu saygısızlık olarak yorumlamayın. Tam tersine size olan saygımdan ve geceye olan heyecanımdan dolayı geldim. Kusuruma bakmayın." Alya, performansını aksatmak istemediğini belirterek konserin ilerleyen dakikalarında kıyafetini değiştireceğini de şu sözlerle duyurdu, "Böyle başlayacağız sahneye, daha sonra üzerimi değiştirip tekrar geleceğim."

Konserin ilerleyen dakikalarında hava yolu firması tarafından gönderilen bavulun ulaştığı öğrenildi. Bavuluna kavuşan Alya, sahne arasında kıyafetini değiştirerek yeniden izleyicilerin karşısına çıktı.