Ünlü şarkıcı Britney Spears, Türkiye'de çekilen görüntüyü sosyal medyadan paylaştı: Bu video beni ağlattı - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Britney Spears, Türkiye'de çekilen görüntüyü sosyal medyadan paylaştı: Bu video beni ağlattı

10.05.2022 16:59

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da bir anaokulunda öğrenciye annesi tarafından yapılan sürpriz doğum günü görüntülerini sosyal medyada gündem olmuştu. Aynı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, "Bu video beni ağlattı" dedi.

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada paylaşılan bir video viral olmuştu. Anaokuluna giden bir çocuk arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada, karşısında elinde pastayla annesini görünce büyük şaşkınlık yaşamış ve gözleri dolan çocuk annesine sarılıp, elini defalarca kez öpmüştü. Annesinin sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşayan çocuğun görüntüleri sosyal medyada kısa sürede en çok izlenen videolardan biri olmuştu.

BRITNET SPEARS PAYLAŞTI

O görüntüleri izleyen Britney Spears gözyaşlarına hakim olamadı. Geçtiğimiz günlerde, nişanlısı Sam Asghari ile ilk bebeklerini beklediklerini duyuran 40 yaşındaki Amerikalı pop yıldızı Britney Spears, minik çocuğun o görüntülerini 40 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak "Bu video beni ağlattı" ifadelerini kullandı.

Britney Spears, Türkiye'de çekilen görüntüyü paylaştı: Bu video beni ağlattı

"BİR GÜN GECİKTİM, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Spears paylaşımda şu ifadeleri kullandı: ''Son iki gündür migrenim tuttu ve yataktan çıkamadım. Işığa maruz kalamadım ve kendimden geçecekmişim gibi hissettim! En kötüsüydü ve bu yüzden iki gün boyunca uyudum. Anneler gününde baygındım… Bir gün geciktim, çok üzgünüm… Neyse, bu video beni ağlattı. Küçük çocuğun annesinin elleriyle ne yaptığını izleyin!!! Gerçekten küçük bir beyefendi demek istiyorum! Geçmiş Anneler Günü'nüz kutlu olsun!''

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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Britney Spears, Türkiye'de çekilen görüntüyü sosyal medyadan paylaştı: Bu video beni ağlattı - Son Dakika
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