Gözaltına alınan ünlü şarkıcı Edis serbest bırakıldı
Gözaltına alınan ünlü şarkıcı Edis serbest bırakıldı

Gözaltına alınan ünlü şarkıcı Edis serbest bırakıldı
27.02.2026 20:55
Yurt dışı dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda durdurularak polis tarafından gözaltına alınan ünlü şarkıcı Edis kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Genç şarkıcı daha önce yaptığı açıklamada, "Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun." demişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bugün havalimanında gözaltına alınan şarkıcı Edis, emniyete götürüldü. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ünlü şarkıcı, kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Edis, yurt dışı dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda durdurularak polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Ünlü şarkıcı gözaltı sonrası, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adli Tıp Kurumu'na götürülerek uyuşturucu testi verdi.

Ünlü Şarkıcı Edis serbest bırakıldı

İFADESİ ALINDI VE SERBEST BIRAKILDI

Test işlemlerinin ardından ifade vermek üzere adliyeye sevk edilen Edis'in ifadesi sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi; soruşturma süreci ise devam ediyor.

Edis daha önce yaptığı açıklamada "Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun." demişti.

