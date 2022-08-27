Şarkıcı Ege, "Askerlik hatırası" diyerek Cem Yılmaz'la 21 yıl önceki fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
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Şarkıcı Ege, "Askerlik hatırası" diyerek Cem Yılmaz'la 21 yıl önceki fotoğrafını paylaştı

27.08.2022 11:32
Şarkıcı Ege, "Askerlik hatırası" diyerek Cem Yılmaz'la 21 yıl önceki fotoğrafını paylaştı

Ünlü şarkıcı Ege ile komedyen Cem Yılmaz'ın askerlik arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından Yılmaz ile askerde çektirdikleri bir fotorğafı yayınlayan Ege, "Cem Yılmaz ile askerlik hatırası" notunu düştü.

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran ve günümüzde de sıklıkla adından söz ettiren Ege, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cem Yılmaz'la asker arkadaşı olduğunu ilan etti. İkilinin yıllar içindeki değişimi ise dikkat çekti.

"CEM YILMAZ'LA ASKERLİK HATIRASI"

İki ünlü ismin askerliklerini 2001'de Mamak Muhabere Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yaptığı ortaya çıktı. Instagram hesabından 21 yıl önce Cem Yılmaz'la askerdeyken çektirdikleri fotoğrafı paylaşan Ege, "Cem Yılmaz ile askerlik hatırası. Kazak babamındı" ifadelerini kullandı.

İkilinin yıllar önceki fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada yayılırken değişimleri de dikkatlerden kaçmadı.

Şarkıcı Ege, 'Askerlik hatırası' diyerek Cem Yılmaz'la 21 yıl önceki fotoğrafını paylaştı
Şarkıcı Ege, 'Askerlik hatırası' diyerek Cem Yılmaz'la 21 yıl önceki fotoğrafını paylaştı
Şarkıcı Ege, 'Askerlik hatırası' diyerek Cem Yılmaz'la 21 yıl önceki fotoğrafını paylaştı
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Cem Yılmaz, Ege, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Ege, 'Askerlik hatırası' diyerek Cem Yılmaz'la 21 yıl önceki fotoğrafını paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Ege, "Askerlik hatırası" diyerek Cem Yılmaz'la 21 yıl önceki fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
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