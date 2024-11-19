Ünlü şarkıcı Gülşen'in zor anları! Sahnede şarkıya devam edemedi - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Gülşen'in zor anları! Sahnede şarkıya devam edemedi

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Cesur sahne kostümleri ile adından sıkça söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Gülşen kısa bir aradan sonra sahnelere geri döndü. Harbiye'de sevdikleri ile buluşan Gülşen, sahnede babası ve yakın dostu Metin Arolat'ı anarken duygusal anlar yaşadı ve şarkıya devam edemedi.

19.11.2024 09:18  Güncelleme: 09:26
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Cesur sahne şovları, iddialı kostümleri ve hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Gülşen zor günler geçiriyor. 28 Kasım'da babası Arslan Bayraktar'ı son yolculuğuna uğurlayan Gülşen o günden bu yana sahnelerine ara vermişti. Günler sonra sahneye geri dönen Gülşen Harbiye'de sevenleri ile buluştu. Eylül ayında da yakın dostu Metin Arolat'ı kaybeden Gülşen üst üste verdiği kayıplara karşı koyamadı ve sahnede gözyaşlarına boğuldu.

ŞARKIYA DEVAM EDEMEDİ

Metin Arolat'ı sahnede anan Gülşen görüntülerinin barkovizyondan yayınlandığı anlarda unutulmaz şarkıcının "Yine Bir Başıma" şarkısını seslendirdi. Gülşen bu esnada şarkıya bile devam edemedi.

Ünlü şarkıcı Gülşen\'in zor anları! Sahnede şarkıya devam edemedi

Metin Arolat, Kültür Sanat, Magazin, Gülşen, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Gülşen'in zor anları! Sahnede şarkıya devam edemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Hasan null:
    Oysa külotlu da çıkmış ama demek ki motive olamamış. Tanga iyi gelecektir. Ahlak edep sanat falan filan, yetmediler bi 15 1 Yanıtla
  • Said Demir:
    Boş haber bile değil 15 1 Yanıtla
  • Erdal Sağ:
    28 Kasım daha gelmedi, 28 Ekim olmasın ;) 2 0 Yanıtla
  • Seyithan Koç:
    ALLAH cellevecelle cehenemi boşuna yaratmamiş 0 0 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Sallasan popu sanatçısı deyiyor yahu birde bunların konsere için milyon veren kerizler bir tl bile verlem paramı bunları dinlemek için yol parası bile vermem 0 0 Yanıtla
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