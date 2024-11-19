Ünlü şarkıcı Gülşen\'in zor anları! Sahnede şarkıya devam edemedi

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Cesur sahne şovları, iddialı kostümleri ve hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Gülşen zor günler geçiriyor. 28 Kasım'da babası Arslan Bayraktar'ı son yolculuğuna uğurlayan Gülşen o günden bu yana sahnelerine ara vermişti. Günler sonra sahneye geri dönen Gülşen Harbiye'de sevenleri ile buluştu. Eylül ayında da yakın dostu Metin Arolat'ı kaybeden Gülşen üst üste verdiği kayıplara karşı koyamadı ve sahnede gözyaşlarına boğuldu.

ŞARKIYA DEVAM EDEMEDİ

Metin Arolat'ı sahnede anan Gülşen görüntülerinin barkovizyondan yayınlandığı anlarda unutulmaz şarkıcının "Yine Bir Başıma" şarkısını seslendirdi. Gülşen bu esnada şarkıya bile devam edemedi.