Şarkıcı Haluk Levent, "Hesabımız çalındı" diyerek yardım bekleyen ailelerden istenilen parayı paylaştı - Son Dakika
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Şarkıcı Haluk Levent, "Hesabımız çalındı" diyerek yardım bekleyen ailelerden istenilen parayı paylaştı

03.10.2022 23:48

Şarkıcı Haluk Levent, ailelere yardım ettikleri AHBAP Derneği'nin sosyal medya hesabının çalındığını ve hackerlerin, yardım bekleyen ailelerden 25 bin TL para talep ettiğini açıkladı.

Sosyal medyada son dönemde hızla artan siber saldırılara maruz kalan son kurum Haluk Levent'in AHBAP Derneği oldu.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, hacklenen AHBAP yardım derneği için istenilen parayı paylaştı

"BİR İNSAN NEDEN BUNU YAPAR"

Haberi, sosyal medya hesabından duyuran Levent, "Vay arkadaş! Vay arkadaş! Sonunda bu da oldu. @Haydi_ Ahbap sayfamız çalındı. Bir insan bu sayfayı nasıl çalar Neden çalar?" dedi.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, hacklenen AHBAP yardım derneği için istenilen parayı paylaştı

"KANSIZSINIZ"

Hackerlere tepki gösteren Levent, "Nasıl kansız nasıl ahlak ve vicdan yoksunu insanların dönemine denk geldik. Hasta ailelere attıkları telefon numarasından biz Ahbaplara attıkları mesajla bakın. Gerçek ihtiyaç sahibi olsa ben veririm parasını ama bunlar net çete" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, hacklenen AHBAP yardım derneği için istenilen parayı paylaştı

"25 BİN TL PARA İSTİYORLAR"

İstenilen parayı da paylaşan Levent, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sevgili Twitter yetkilileri. Hackerlar yardım sayfamızı hacklemişler ve biz ahbaplardan 25 bin TL para istiyorlar sayfayı geri vermek için. Hasta çocukların ailelerine DM den mesaj atıyorlar. Bu sayfayı kapatır mısınız lütfen."

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Son Dakika Magazin Şarkıcı Haluk Levent, 'Hesabımız çalındı' diyerek yardım bekleyen ailelerden istenilen parayı paylaştı - Son Dakika


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