Ünlü Şarkıcı Jessie J meme kanserine yakalandı

Ünlü şarkıcı Jessie J, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla erken evre meme kanserine yakalandığını duyurdu. "Price Tag" şarkısıyla dünya çapında ün kazanan 37 yaşındaki sanatçı, bu ay sahne alacağı Summertime Ball festivalinden sonra ameliyat olacağını söyledi. Instagram hesabından yayınladığı videoda yaşadıklarını hayranlarıyla paylaşan Jessie J, "Son zamanlarda sürekli testlere girip çıktım. Bana erken evre meme kanseri teşhisi kondu," ifadelerini kullandı. Moralini yüksek tutmaya çalışan sanatçı, "Kanser her haliyle kötü ama 'erken' kelimesine sıkı sıkıya tutunuyorum," dedi.

Açıklamasında esprili bir dille, "Bu çok dramatik bir meme estetiği yöntemi. Summertime Ball'dan sonra bir süre ortadan kaybolacağım. Ameliyat sonrası geri döneceğim; büyük göğüslerle ve yeni müziklerle," sözleriyle dikkat çekti. Gerçek adı Jessica Cornish olan Jessie J, bu zorlu süreci kamuoyuyla paylaşma nedenini ise "Hem kendimi hazırlamak hem de benzer şeyleri yaşayanlara yalnız olmadıklarını göstermek istedim" diyerek açıkladı. Şarkıcının bu açıklaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.