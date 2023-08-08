Ünlü Şarkıcı Lana Del Rey, garson kıyafetiyle barda twerk yaptı

Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey, geçtiğimiz haftalarda ABD'deki bir restoranda garsonluk yaparak görüntülenmişti. Çalışırken çekilen görüntüleriyle günlerce konuşulan şarkıcı bu sefer de garson kıyafetiyle bir barda twerk yaptı.

MASAYA ÇIKIP DANS ETTİ

Garsonluk yaparken yayına gelen hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen ve neden çalıştığı merak konusu olan Lana Del Rey, son videosuyla yine adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı bu sefer de garson kıyafetiyle gittiği barda masaya çıkarak kalça dansı yaptı. Ünlü ismin o anları sokaktan geçen bir hayranı tarafından görüntülendi.