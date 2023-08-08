Ünlü Şarkıcı Lana Del Rey, garson kıyafetiyle barda twerk yaptı - Son Dakika
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Ünlü Şarkıcı Lana Del Rey, garson kıyafetiyle barda twerk yaptı

08.08.2023 09:32

Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey, garsonluk yaparken çekilen görüntülerinin ardından bu sefer de garson kıyafetiyle bir barda twerk yaparken görüntülendi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey, geçtiğimiz haftalarda ABD'deki bir restoranda garsonluk yaparak görüntülenmişti. Çalışırken çekilen görüntüleriyle günlerce konuşulan şarkıcı bu sefer de garson kıyafetiyle bir barda twerk yaptı.

MASAYA ÇIKIP DANS ETTİ

Garsonluk yaparken yayına gelen hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen ve neden çalıştığı merak konusu olan Lana Del Rey, son videosuyla yine adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı bu sefer de garson kıyafetiyle gittiği barda masaya çıkarak kalça dansı yaptı. Ünlü ismin o anları sokaktan geçen bir hayranı tarafından görüntülendi.

Ünlü Şarkıcı Lana Del Rey, garson kıyafetiyle barda twerk yaptı
Ünlü Şarkıcı Lana Del Rey, garson kıyafetiyle barda twerk yaptı
Ünlü Şarkıcı Lana Del Rey, garson kıyafetiyle barda twerk yaptı
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Son Dakika Magazin Ünlü Şarkıcı Lana Del Rey, garson kıyafetiyle barda twerk yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü Şarkıcı Lana Del Rey, garson kıyafetiyle barda twerk yaptı - Son Dakika
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