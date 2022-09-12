Seda Sayan ve Eşi Çağlar Ökten Ünlü Menajer Kemal Aslan ile Anlaştı - Son Dakika
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Seda Sayan ve Eşi Çağlar Ökten Ünlü Menajer Kemal Aslan ile Anlaştı

12.09.2022 23:09
Seda Sayan ve Eşi Çağlar Ökten Ünlü Menajer Kemal Aslan ile Anlaştı

Ünlü şarkıcı Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten'in yeni menajeri belli oldu. Birçok ünlü ismin menajerlik işlerini yürüten Kemal Aslan, ünlü çiftin menajerliğini yapacak.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, birçok ünlü sanatçının menajerliğini üstlenen menajer Kemal Aslan ile el sıkıştı.

Ünlü çiftin tüm menajerlik hizmetlerini bundan sonra Kemal Aslan yürütecek.

Kemal Aslan da Instagram'daki şirket hesabından "Seda Sayan #konser #organizasyon ve #menajerlik şirketimize hayırlı olsun ailemize hoş geldiniz solistimiz @sedasayan" notuyla anlaşmayı duyurdu.

EŞİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda evlendiği eşi Çağlar Ökten'i sahne aldığı Uluorta Restaurant isimli mekanda yalnız bırakmamıştı. Ünlü sanatçı eşi Çağlar Ökten ile birlikte sahneye çıkarak restaurantta bulunan vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatmıştı.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Seda Sayan ve Eşi Çağlar Ökten Ünlü Menajer Kemal Aslan ile Anlaştı - Son Dakika

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