Kemal Aslan da Instagram 'daki şirket hesabından "Seda Sayan #konser #organizasyon ve #menajerlik şirketimize hayırlı olsun ailemize hoş geldiniz solistimiz @sedasayan" notuyla anlaşmayı duyurdu.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten , birçok ünlü sanatçının menajerliğini üstlenen menajer Kemal Aslan ile el sıkıştı.

Kaynak: Snob Magazin

Çağlar Ökten, Kemal Aslan, Seda Sayan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Seda Sayan ve Eşi Çağlar Ökten Ünlü Menajer Kemal Aslan ile Anlaştı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.