Emir Aksüt, 25 Mart 2000'de dünyaya geldi. Ünlü sanatçı Sibel Can ile Sulhi Aksüt'ün evlilikleri sonucu dünyaya gelen Aksüt'ün Engincan Ural ve Melisa Ural adında bir abisi ve ablası var.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Sibel Can'ın Küçük Oğlu Ortaya Çıktı! İşte Son Hali... - Son Dakika

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