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Ünlü şarkıcı Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan yaşamını yitirdi - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan yaşamını yitirdi

11.02.2022 08:03

Türk müziğinin ünlü yorumcusu, Tanju Okan'ın tek çocuğu Tansu Okan yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören Okan, fıtık ameliyatı olduktan sonra fenalaştı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Türkiye'de 1970'li yıllardan itibaren pop müziğinin sembol isimleri arasında yer alan, 1996 yılında 58 yaşındayken hayatını kaybeden müzisyen ve oyuncu Tanju Okan'ın oğlu ve tek çocuğu Tansu Okan hayatını kaybetti.

BİR SÜREDİR KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

Okan'ın vefat haberini menajer arkadaşı Aslı Yörükoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Yörükoğlu, "Hepimizin hayran olduğu Tanju Okan'ın oğlu sevgili arkadaşımız Tansu Okan vefat etti" dedi. Fıtık ameliyatı olduğu belirtilen Okan'ın, yoğun bakımdan çıktıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve burada yaşamını yitirdiği belirtildi. Okan ayrıca bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Ünlü şarkıcı Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan hayatını kaybetti
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Tanju Okan, Türkiye, Kanser, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan yaşamını yitirdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan yaşamını yitirdi - Son Dakika
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