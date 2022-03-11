Ünlü Şarkıcıdan 'savaşa Hayır' Klibi - Son Dakika

Cansever'e "Hayat" isimli şarkısının klibinde "Savaşa Hayır" pankartlarıyla Murat Övüç
'ün yanı sıra Berdan Mardini
, Murat Kurşun, Niran Ünsal
, Latif Doğan
, Günel, Songül Karlı
, DJ Yılmaz, Nur Ertürk, Yağız, Sevgi Soylu, Songül Barış, Deniz Gencay, Kobra Murat
, Sasha Riko ve Niyam Selami gibi önmli isimler de yer aldı.
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Cansever yeni klip çalışmasıyla ilgili olarak; " Rusya
'nın Ukrayna
'yı işgal girişimini büyük bir üzüntüyle izliyoruz. Masum
kadınlar ve çocukların ölmesi yüreklerimizi sızlattı. Bu klibimde savaşa karşı tepkimi göstermek istedim. 'Savaşa Hayır' diyoruz." ifadelerine yer verdi.
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Söz ve Müziği Cansever imzası taşıyan "Hayat" adlı şarkının aranjesi Gardijan Jashar imzası taşıyor. Erkan Nas yönetmenliğinde çekilen şarkı tüm dijital platformlarda yer alırken video klibiyle de Cansever Official'de yayınlandı.