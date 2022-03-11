Ünlü Şarkıcıdan 'savaşa Hayır' Klibi - Son Dakika
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Ünlü Şarkıcıdan 'savaşa Hayır' Klibi

11.03.2022 11:28
Ünlü Şarkıcıdan 'savaşa Hayır' Klibi

Arabeskin güçlü sesi Cansever, "Hayat" isimli şarkısını kliplendirdi. Ukrayna'yı işgale başlamasıyla dünyayı sarsan Rusya'ya bir tepki de Cansever'den geldi. Savaş görüntülerinin yer aldığı duygu yüklü klip oldukça dikkat çekti.

Cansever'e "Hayat" isimli şarkısının klibinde "Savaşa Hayır" pankartlarıyla Murat Övüç'ün yanı sıra Berdan Mardini, Murat Kurşun, Niran Ünsal, Latif Doğan, Günel, Songül Karlı, DJ Yılmaz, Nur Ertürk, Yağız, Sevgi Soylu, Songül Barış, Deniz Gencay, Kobra Murat, Sasha Riko ve Niyam Selami gibi önmli isimler de yer aldı.

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Cansever yeni klip çalışmasıyla ilgili olarak; " Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimini büyük bir üzüntüyle izliyoruz. Masum kadınlar ve çocukların ölmesi yüreklerimizi sızlattı. Bu klibimde savaşa karşı tepkimi göstermek istedim. 'Savaşa Hayır' diyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Söz ve Müziği Cansever imzası taşıyan "Hayat" adlı şarkının aranjesi Gardijan Jashar imzası taşıyor. Erkan Nas yönetmenliğinde çekilen şarkı tüm dijital platformlarda yer alırken video klibiyle de Cansever Official'de yayınlandı.
Ünlü Şarkıcıdan 'savaşa Hayır' Klibi
Ünlü Şarkıcıdan 'savaşa Hayır' Klibi

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Berdan Mardini, Murat Övüç, Ukrayna, Rusya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü Şarkıcıdan 'savaşa Hayır' Klibi - Son Dakika


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