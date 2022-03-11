Ünlü Şarkıcıdan 'savaşa Hayır' Klibi - Son Dakika

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Cansever yeni klip çalışmasıyla ilgili olarak; " Rusya 'nın Ukrayna 'yı işgal girişimini büyük bir üzüntüyle izliyoruz. Masum kadınlar ve çocukların ölmesi yüreklerimizi sızlattı. Bu klibimde savaşa karşı tepkimi göstermek istedim. 'Savaşa Hayır' diyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Söz ve Müziği Cansever imzası taşıyan "Hayat" adlı şarkının aranjesi Gardijan Jashar imzası taşıyor. Erkan Nas yönetmenliğinde çekilen şarkı tüm dijital platformlarda yer alırken video klibiyle de Cansever Official'de yayınlandı.