Özel bir bankada 1 saatten fazla kalan Deniz Seki, banka çıkışı "Para biriktiriyorum, şimdi kazanma dönemi, yatırım zamanı. Muhasebecimle gelip işlerimi hallettim." dedi.

"TEDAVİ SÜRECİM SÜRÜYOR"

Midesinden operasyon geçiren Deniz Seki, "Tedavi sürecim sürüyor. İlaçlarımı kullanıyorum." dedi.

"NE ALAKASI VAR?"

Seki, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara gelen 'photoshop' yorumlarının hatırlatılması üzerine ise, "Ne alakası var arkadaşlar? Görüyorsunuz, karşınızdayım!" diyerek tepki gösterdi.