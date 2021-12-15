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Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşinden 20 dakikada boşandı - Son Dakika

Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşinden 20 dakikada boşandı

15.12.2021 15:26

Yıllar önce evlenip Türkiye'ye yerleşen İtalyan şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten tek celsede boşandı. 20 dakika süren duruşmada boşanan Zanna, ilk açıklamasında "Üzüldüm, her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

İtalyan şef Danilo Zanna ile 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'in boşanma davası karara bağlandı. İstanbul 12. Aile Mahkemesindeki duruşmada Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. İtalyan şef tarafından açılan boşanma davasının yaklaşık 20 dakika süren duruşması sonucunda taraflar tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

"DOSTLUKLARI VE ARKADAŞLIKLARI DEVAM EDECEK"

Duruşmanın ardından açıklama yapan İtalyan şef Danilo Zanna, "Güzel. Üzüldüm. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı. İtalyan şef Zanna'nın duruşmanın ardından açıklama yapan avukatı Altın Mimir ise, "Tarafların müşterek bir çocuğu var. Anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları ve arkadaşlıkları devam edecek. Oğulları için her zaman bir arada olacaklar" dedi.

Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşiyle tek celsede boşandı
Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşinden 20 dakikada boşandı

Danilo Zanna, İstanbul, İtalyan, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşinden 20 dakikada boşandı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşinden 20 dakikada boşandı - Son Dakika
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