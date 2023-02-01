Ünlü Sunucunun Başına Gelmedik Kalmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü Sunucunun Başına Gelmedik Kalmadı

01.02.2023 17:21
Ünlü Sunucunun Başına Gelmedik Kalmadı

Ünlü sunucu Özlem Yıldız, iki hafta içerisinde yaşadığı talihsizlikleri sosyal medya hesaplarından anlattı. Yıldız, "Önce minibüs çarptı, uçağıma yıldırım düştü şimdi de bu..." dedi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde minibüsün çarpması sonucu trafik kazası geçiren Özlem Yıldız, ardından bindiği uçağa da yıldırım isabet etti. Kötüyü çağırmak istemiyorum" diyen Özlem Yıldız, bu sabah uyandığında yüzünde şişlikle karşılaştı.

Durumunu ve son zamanlarda yaşadığı talihsizlikleri anlatan Özlem Yıldız, "Yaklaşık iki haftadır olmayacak ne varsa beni buluyor. Önce minibüs çarptı, uçağıma yıldırım düştü. Kötüyü çağırmak istemiyorum. Bu sabah da bir anda bu şekilde uyandım. Hiçbir şey yokken yani... Yeni yeni buzlarla inmeye başladı. Zor konuşuyorum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Gece hiçbir şeyim yoktu. Sabah böyle kalktım..." dedi.

Kaynak: Snob Magazin
YORUMLAR
500

Özlem Yıldız, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Sunucunun Başına Gelmedik Kalmadı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
17:14 6 Şubat'ta başlıyor! MEB, okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün ücretsiz yemek verecek
17:22 Tek bir önceliği var! Yeni MHK Başkanı Lale Orta'nın ilk hedefi çok net
16:45 Kartal açıklarında gemide iş kazası! Ambar kapaklarına sıkışan işçi hayatını kaybetti
16:46 Serbest bırakılması tepki çekmişti! Kediyi tekmeleyen şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı
16:52 İngiltere'de on binlerce kamu çalışanı "adil maaş" talebiyle son 10 yılın en büyük grevine gitti
16:58 Çocuğunun yanında müstehcen görüntü çeken kadın adli kontrolle serbest
17:06 Galatasaray'ın aksattığı ödeme ortalığı karıştırdı! İzmir ekibi puan silme cezasıyla karşı karşıya
16:56 Galatasaray, Icardi için ciddi hazırlıkta! Bütün ihtimaller gerçekleşecek rüyayı işaret ediyor
16:56 Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferini KAP'a bildirdi
16:47 Karamollaoğlu rengini belli etti: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa yüzde yüz kazanır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2023 18:08:31. #1.13#
SON DAKİKA: Ünlü Sunucunun Başına Gelmedik Kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement