Motor kazası geçiren ve ameliyat olan Acun Ilıcalı, taburcu edildi! - Son Dakika
Üye Girişi

Motor kazası geçiren ve ameliyat olan Acun Ilıcalı, taburcu edildi!

22.09.2022 13:33

Kızı Banu Ilıcalı Ceyhun ile motor kazası geçiren ve kolu kırılan Acun Ilıcalı, başarılı geçen ameliyattan sonra hastaneden taburcu edildi. Koluna platin takılan Ilıcalı, kazaya karışan şoförden şikayetçi olmadı.

Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde Recep K. idaresindeki hafif ticari araç, döneceği istikameti kaçırıp sola doğru manevra yaptığı sırada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ACUN ILICALI TABURCU OLDU

Polis ekiplerinin yaptığı testte ise sürücü Recep K.'nın alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü Recep K., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Kolunun kırıldığı öğrenilen ünlü yapımcı, önceki gün başarılı bir operasyon geçirdi. Kolu kırılan ve koluna ameliyatla platin takılan Ilıcalı hastaneden taburcu edildi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Öte yandan Ilıcalı'nın sürücü Recep K.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin kaza sonrası yaptığı testte alkolsüz olduğu belirlenen sürücü, İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kızıyla motor kazası geçiren ve kolundan ameliyat olan Acun Ilıcalı, taburcu oldu
Kızıyla motor kazası geçiren ve kolundan ameliyat olan Acun Ilıcalı, taburcu oldu
YORUMLAR
500
MHP heyeti, Ağrı'da 'Adım Adım 2023' toplantısı düzenledi MHP heyeti, Ağrı'da 'Adım Adım 2023' toplantısı düzenledi Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Kaynak: Snob Magazin

Acun Ilıcalı, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Motor kazası geçiren ve ameliyat olan Acun Ilıcalı, taburcu edildi! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
14:47 Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler Örgütü (PETA): Et yiyen erkeklerin cinsel ilişkiye girmesi yasaklansın
14:33 Kavgada kardeşi için korkup balkona çıkan adam, husumetlisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu!
14:21 16 yaşındaki lise öğrencisi kız cinsel istismara uğradığı için intihar girişiminde bulundu!
14:20 Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 12'ye indirmesinin ardından dolar, 18.40 liraya ulaşarak tarihi zirvesini gördü
14:09 Yavuz Seçkin'den yıllar önce taklidini yaptığı ve davalık olduğu Emrah hakkında sert sözler: Değer vermiyorum, benim için etkisiz eleman
14:03 Merkez Bankası faizi yüzde 12'ye indirdi
13:42 Putin'in ilan ettiği seferberlik kararı sonrası Rusya karıştı! Polisler, istihbaratçıları protestocu sanıp gözaltına aldılar
13:33 Motor kazası geçiren ve ameliyat olan Acun Ilıcalı, taburcu edildi!
13:33 İzmir'deki İlk Kurşun Anıtı'nın rölyefini çalınmak istendi! Hırsızlık girişimi, çevredekilerin durumu fark etmesi sonucu son buldu
13:13 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 14:59:51. #1.13#
SON DAKİKA: Motor kazası geçiren ve ameliyat olan Acun Ilıcalı, taburcu edildi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement