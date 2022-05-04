Ünlü türkücü Bodrum'da çiftçi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü türkücü Bodrum'da çiftçi oldu

04.05.2022 08:59
Ünlü türkücü Bodrum'da çiftçi oldu

Bodrum Güvercinlik'te aldığı tarla alanının üzerine kurduğu sera ile ekim yapmaya başlayan Akkaş, yeni işinden memnun olduğunu söyledi.

Ünlü türkücü Ekin Akkaş, Bodrum Güvercinlik'te çiftçiliğe başladı. Traktör üstünde poz veren Akkaş, yeni işinden ve hayatından memnun olduğunu dile getirdi.

SERADAEKİM YAPMAYA BAŞLADI

Özgün müziğin ünlü ismi usta yorumcu Ekin Akkaş, çiftçiliğe başladı. Bodrum' da Güvercinlikte aldığı tarla alanının üzerine kurduğu sera ile ekim yapmaya başlayan sevilen yorumcu Ekin Akkaş, müzikte de oyunculukta da emeğinin karşılığını alkışla alıyorsun ama her zaman bu alkış gelmeyebiliyor ama toprak ne ekersen veriyor ifadesinde bulundu.

"SEZONU TARLADA AÇTIM"

Toprak ekip dikmek en büyük hobisi olduğunu dile getiren Ekin Akkaş " Müzikte oyunculuk da en güzel hobilerimdi kazanç kapım oldu. Toprak ile uğraşmak hobimdi işim oldu sevdiğim her şeye sahip olmak beni mutlu ediyor herkes Bodrum sezonunu denizde açar ben tarlada sezonu açtım" dedi.

"FİYATLAR DÜŞECEK"

Bodrumlu çiftçi Ekin Akkaş "Verimli bir sezon olacak hayırlısıyla pazardaki fiyatlar düşecek" müjdesini de verdi. Kaynak: Snob magazin

YORUMLAR
500
Bodrum'da yangın paniği Bodrum'da yangın paniği Bodrum'da sahili parmaklıklarla kapattılar Bodrum'da sahili parmaklıklarla kapattılar

Güvercinlik, Çiftçi, Bodrum, Ekim, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü türkücü Bodrum'da çiftçi oldu - Son Dakika


Son Dakika
09:02 Meteoroloji alarm verdi: 18 il için sarı kodlu uyarı!
09:01 Hindistan'da aşırı sıcaklar can aldı: 25 ölü! Hava sıcaklığı 46 derece olarak ölçülüyor
08:59 Ünlü türkücü Bodrum'da çiftçi oldu
08:57 Gazprom bağlantılı şüpheli ölümlere yenisi eklendi: Uçurumdan aşağı düştü
08:55 Kamboçya'da yeni tarihi keşif: Peri figürleri bulundu
08:51 ABD Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak: 50 baz puanlık artış masada
00:00 Çorlu Belediyesi'nin Atatürk fotoğraflı çöp kamyonları tepki çekti
23:58 Mülteci tartışması büyüyor! Göç İdaresi; Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusu yapacak
23:56 25 gün önce kaybolmuştu: Zonguldaklı gencin cesedi ağaca asılı bulundu
23:30 Yapımcısı gözaltına alınan "Sessiz İstila" filminin masraflarını Ümit Özdağ karşılamış: Ben sipariş ettim, parasını verdim, senaryoyu onayladım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 09:06:29. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü türkücü Bodrum'da çiftçi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement