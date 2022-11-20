Mahmut Tuncer uzun aradan sonra ortaya çıktı, son görüntüsü hayranlarını şaşırttı - Son Dakika
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Mahmut Tuncer uzun aradan sonra ortaya çıktı, son görüntüsü hayranlarını şaşırttı

20.11.2022 22:35
Mahmut Tuncer uzun aradan sonra ortaya çıktı, son görüntüsü hayranlarını şaşırttı

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, aylar sonra ortaya çıktı. Ünlü ismi uzun aradan sonra gören hayranları şaşkınlık yaşarken, Tuncer'in yüzünde yer yer çökmeler meydana geldiği izlendi.

Türkiye'nin en renkli simaları arasında yer alan ünlü türkücü Mahmut Tuncer uzun süreden bu yana gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Tuncer uzun aradan sonra ilk kez ortaya çıktı.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNE KONUK OLDU

Bu yıl 61 yaşına ayak basan Şanlıurfalı sanatçı, ilginç bir yerde hayranlarının karşısında geçti. Son olarak şov programlarında türkülerini seslendiren Tuncer, bu kez Gönül Dağı'nda izleyiciyle buluştu.

Mahmut Tuncer uzun aradan sonra ortaya çıktı, son görüntüsü hayranlarını şaşırttı

BÖLÜMÜ MEŞHUR TÜRKÜLERİYLE KAPATTI

Kenan ve Elif'in nişan merasiminde özel olarak sahne alan emektar türkücü, bir dizi aksiyona karışsa da günü meşhur türküleriyle kapattı.

SON GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Ünlü türkücünün son hali de hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Tuncer'in yüzünde yer yer çökmeler meydana geldiği görülürken, "Ne oldu sana böyle Mahmut Tuncer" yorumları yapıldı. Geçtiğimiz yıla kadar daha genç görünen Tuncer'in yaşlandığı belirtildi.

İşte Mahmut Tuncer'in son hali:

Mahmut Tuncer uzun aradan sonra ortaya çıktı, son görüntüsü hayranlarını şaşırttı
Mahmut Tuncer uzun aradan sonra ortaya çıktı, son görüntüsü hayranlarını şaşırttı
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Mahmut Tuncer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mahmut Tuncer uzun aradan sonra ortaya çıktı, son görüntüsü hayranlarını şaşırttı - Son Dakika


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