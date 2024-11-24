Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'den şoke eden itiraf: İntihar etmeyi düşündüm - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'den şoke eden itiraf: İntihar etmeyi düşündüm

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl\'den şoke eden itiraf: İntihar etmeyi düşündüm

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl, son dönemlerde maddi olarak zorlandığını dile getirerek intihar itirafında bulundu.

24.11.2024 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz ekim ayında Nilşah Ağaoğlu ile nikah masasına oturan ünlü türkücü Yavuz Bingöl, konuk olduğu bir YouTube kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'den şoke eden itiraf: İntihar etmeyi düşündüm

Maddi olarak son dönemlerde zorluklar yaşadığını ifade eden Bingöl'den intihar itirafı geldi.

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'den şoke eden itiraf: İntihar etmeyi düşündüm

Bingöl, "Hayatınızda maddi olarak bir değişim oldu mu?" sorusuna "Ben en fakir dönemimi yaşadım son 10 yıl…" yanıtını verdi.

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'den şoke eden itiraf: İntihar etmeyi düşündüm

"İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜM"

Yavuz Bingöl, "Hayatınızda hiç nasılsınız diye soran olmadı mı?" sorusunu da, "İlk kez senin programında söylüyorum. İntihar etmeyi falan da düşündüm." diye yanıtladı.

Yavuz Bingöl, Magazin, 3-sayfa, Bingöl, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'den şoke eden itiraf: İntihar etmeyi düşündüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hasan Babacan:
    intihar düşünecek kadar parasizdin niye evlendin o zaman diye sorarlar adama saray soytarısı 38 15 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    intihar edene bak maşallah senede bir evleniyor . cok hızlı 21 4 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Acitasyon yapma lan..Yalakalığının konforunu süruyorsun.. 13 6 Yanıtla
  • Ulku Girgin:
    Bahis çetesinin başındaki isim..., sürekli para akışı varken ,parasızlıktan değil çete ifşa olunca korkudan intiharı düşünmüştür 12 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:42 Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek
14:42 Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
12:11 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede
10:09 Kızılcık Şerbeti’nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti Kızılcık Şerbeti'nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
10:00 Kocaman kız oldu Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:51 Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 16:59:22. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'den şoke eden itiraf: İntihar etmeyi düşündüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.