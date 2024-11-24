Ünlü türkücü Yavuz Bingöl\'den şoke eden itiraf: İntihar etmeyi düşündüm

Magazin

Geçtiğimiz ekim ayında Nilşah Ağaoğlu ile nikah masasına oturan ünlü türkücü Yavuz Bingöl, konuk olduğu bir YouTube kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Maddi olarak son dönemlerde zorluklar yaşadığını ifade eden Bingöl'den intihar itirafı geldi.

Bingöl, "Hayatınızda maddi olarak bir değişim oldu mu?" sorusuna "Ben en fakir dönemimi yaşadım son 10 yıl…" yanıtını verdi.

"İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜM"

Yavuz Bingöl, "Hayatınızda hiç nasılsınız diye soran olmadı mı?" sorusunu da, "İlk kez senin programında söylüyorum. İntihar etmeyi falan da düşündüm." diye yanıtladı.