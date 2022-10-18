Acun Ilıcalı yeni bir yat aldı! Harcadığı parayı duyanların ağzı açık kalıyor - Son Dakika
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Acun Ilıcalı yeni bir yat aldı! Harcadığı parayı duyanların ağzı açık kalıyor

18.10.2022 16:57

Yapımcı Acun Ilıcalı, bu sefer de zevki için yatırım yaptı. Yeni bir yat alan Ilıcalı'nın bu yat için 20 milyon dolar(371.768.000,00 TL) ödediğini duyanların ağzı açık kaldı.

TV8'i almasının ardından yatırımlarını hızlandıran ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, macerasına Exxen ve Hull City ile devam etmişti. Ilıcalı son yatırımını bir işe ya da bir projeye değil de kendi zevkine yaptı. Araba ve sürat motorlarına ilgi duyan Acun Ilıcalı, koleksiyonuna 20 milyon dolar değerinde yeni bir yat ekledi.

Acun Ilıcalı bu sefer zevkine yatırım yaptı! Harcadığı parayı duyanlar küçük dillerini yutuyor

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Adı 'Balmy' olan yat, 6 kompartmana sahip. 47.2 metre uzunluğundaki yatta adeta yok yok. Piyasa Değeri: 20.000.000 dolar olan yatın TL değeri, 371.768.000,00. Yatta bir master süit ve dört ilave kabin arasında on kişiye kadar kalınabilir. Bu arada, mürettebat odaları da sekiz personel kapasiteli.

Acun Ilıcalı bu sefer zevkine yatırım yaptı! Harcadığı parayı duyanlar küçük dillerini yutuyor

ARKA TARAFINDA OTURMA ALANI VAR

Yat, güvertede bir oturma ve güneşlenme alanı da dahil olmak üzere geniş güverte alanlarına sahip. Süper yat güneşlenme güvertesi, spa havuzu ve arka kıç şezlonglar için bir alan, korunaklı kokpit, muhteşem deniz manzarası için kıç tarafına bakan bir oturma alanı içerir.

Acun Ilıcalı bu sefer zevkine yatırım yaptı! Harcadığı parayı duyanlar küçük dillerini yutuyor
YORUMLAR (1)
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Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı yeni bir yat aldı! Harcadığı parayı duyanların ağzı açık kalıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı yeni bir yat aldı! Harcadığı parayı duyanların ağzı açık kalıyor - Son Dakika
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