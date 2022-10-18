Acun Ilıcalı yeni bir yat aldı! Harcadığı parayı duyanların ağzı açık kalıyor

TV8'i almasının ardından yatırımlarını hızlandıran ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, macerasına Exxen ve Hull City ile devam etmişti. Ilıcalı son yatırımını bir işe ya da bir projeye değil de kendi zevkine yaptı. Araba ve sürat motorlarına ilgi duyan Acun Ilıcalı, koleksiyonuna 20 milyon dolar değerinde yeni bir yat ekledi.

İÇERİSİNDE YOK YOK

Adı 'Balmy' olan yat, 6 kompartmana sahip. 47.2 metre uzunluğundaki yatta adeta yok yok. Piyasa Değeri: 20.000.000 dolar olan yatın TL değeri, 371.768.000,00. Yatta bir master süit ve dört ilave kabin arasında on kişiye kadar kalınabilir. Bu arada, mürettebat odaları da sekiz personel kapasiteli.

ARKA TARAFINDA OTURMA ALANI VAR

Yat, güvertede bir oturma ve güneşlenme alanı da dahil olmak üzere geniş güverte alanlarına sahip. Süper yat güneşlenme güvertesi, spa havuzu ve arka kıç şezlonglar için bir alan, korunaklı kokpit, muhteşem deniz manzarası için kıç tarafına bakan bir oturma alanı içerir.