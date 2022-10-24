Acun Ilıcalı'nın kızının giydiği ayakkabı olay oldu: O giymeyecek de kim giyecek - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın kızının giydiği ayakkabı olay oldu: O giymeyecek de kim giyecek

24.10.2022 17:54

Yapımcı Acun Ilıcalı'nın küçük kızı Yasemin'in 10 bin TL'lik ayakkabı giymesi, sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, "Normal. O giymeyecek de kim giyecek?" yorumlarını yaptı.

Türkiye'nin en zengin insanları arasında yer alan ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından "Mutluluk" ifadeleriyle kızlarıyla olan fotoğrafını paylaştı. Ilıcalı'nın fotoğrafındaki bir detay ise kısa süreden gündem oldu.

AYAKKABILARI 10 BİN TL

Ilıcalı'nın kızı Yasemin'in ünlü bir markaya ait ayakkabılarının 10 bin TL olması dikkat çekti. Ayakkabının fiyatı, sosyal medya kullanıcıları tarafından ortaya çıkarıldı. Kullanıcılar bununla da kalmadı, konuyla ilgili çok sayıda yorum yaptı.

"O GİYMEYECEK DE KİM GİYECEK?"

Sosyal medya kullanıcıları, durumun gayet normal olduğu şeklinde yorumlarda bulunup, "Normal. O giymeyecek de kim giyecek?" ifadelerini kullandı. Bazıları ise 15 yaşındaki bir kız için rakamı abartılı buldu.

İşte o fotoğraf:

Yapımcı Acun Ilıcalı'nın kızının ayakkabısını değeri olay oldu: O giymeyecek de kim giyecek
YORUMLAR
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Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı'nın kızının giydiği ayakkabı olay oldu: O giymeyecek de kim giyecek - Son Dakika


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