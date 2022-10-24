Acun Ilıcalı'nın kızının giydiği ayakkabı olay oldu: O giymeyecek de kim giyecek

Türkiye'nin en zengin insanları arasında yer alan ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından "Mutluluk" ifadeleriyle kızlarıyla olan fotoğrafını paylaştı. Ilıcalı'nın fotoğrafındaki bir detay ise kısa süreden gündem oldu.

AYAKKABILARI 10 BİN TL

Ilıcalı'nın kızı Yasemin'in ünlü bir markaya ait ayakkabılarının 10 bin TL olması dikkat çekti. Ayakkabının fiyatı, sosyal medya kullanıcıları tarafından ortaya çıkarıldı. Kullanıcılar bununla da kalmadı, konuyla ilgili çok sayıda yorum yaptı.

"O GİYMEYECEK DE KİM GİYECEK?"

Sosyal medya kullanıcıları, durumun gayet normal olduğu şeklinde yorumlarda bulunup, "Normal. O giymeyecek de kim giyecek?" ifadelerini kullandı. Bazıları ise 15 yaşındaki bir kız için rakamı abartılı buldu.

İşte o fotoğraf: