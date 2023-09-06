Ünlü yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede, Sapanca Gölü'nde boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

Ünlü yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede, Sapanca Gölü'nde boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede, Sapanca Gölü\'nde boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 06.09.2023 08:44

Arkadaşlarıyla bindikleri kayıktan yüzmek için Sapanca Gölü'ne atlayan ünlü yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede, boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ede, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aynalı Tahir, Pusat, Acı Hayat gibi reyting rekorları kıran bir çok televizyon dizisinin yönetmenliğini yapan 58 yaşındaki Abdülkadir Ceylan Ede, arkadaşlarıyla bindikleri kayıktan yüzmek için Sapanca Gölü'ne atlayıp, boğulma tehlikesi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü yönetmen kurtarılamadı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi yakınlarında, Sapanca Gölü'nde dün akşam saatlerinde kayıkla göle açılan 3 arkadaştan Abdülkadir Ceylan Ede, yüzmek için suya atladı. Bir süre yüzdükten sonra, boğulma tehlikesi geçiren Ede'yi arkadaşları sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ede'nin duran kalbi, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Abdülkadir Ceylan Ede, kaldırıldığı Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nin acil servisindeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Abdülkadir Ceylan Ede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Abdulkadir Ceylan Ede'nin Aynalı Tahir, Pusat, Acı Hayat gibi reyting rekorları kıran bir çok televizyon dizisinin yönetmeni olduğu öğrenildi. Ede'nin cenazesi, cenaze aracıyla memleketi olan Eskişehir'e gönderildi.

Ünlü yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede, Sapanca Gölü'nde boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hayatını kaybetti
Ünlü yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede, Sapanca Gölü'nde boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hayatını kaybetti
Ünlü yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede, Sapanca Gölü'nde boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Ünlü yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede, Sapanca Gölü'nde boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede, Sapanca Gölü'nde boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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