Ünlü yönetmenden annesine son öpücük - Son Dakika
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Ünlü yönetmenden annesine son öpücük

26.02.2023 14:55

Ünlü yönetmenden annesine son öpücük Yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın hayatını kaybeden annesi Güzide Saçıntı, memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü yönetmenden annesine son öpücük

ÇORUM - Yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın hayatını kaybeden annesi Güzide Saçıntı, memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü yönetmen, annesinin tabutunu omuzlarken öptü.

İstanbul'da uzun süredir Tuzla Okan Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören ve önceki gün hayatını kaybeden Güzide Saçıntı için dün ikindi namazı sonrası Kartal Cemevi'nde bir tören düzenlendi. Akşam saatlerinde memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyüne getirilen Güzide Saçıntı'nın naaşı, burada helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı köy camisine götürüldü. Cenazede ünlü yönetmen Müfit Can Saçıntı taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının kılınmasının ardından Güzide Saçıntı'nın naaşı köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Güzide Saçıntı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Müfit Can Saçıntı'nın meslektaşları ve oyuncular katıldı.

Kaynak: İHA
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