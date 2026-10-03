Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 15 kişinin testleri negatif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından geçtiğimiz günlerde yürütülen soruşturmada ünlü isimler hakkında "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma" ve "uyuşturucu kullanma" suçlamaları bulunuyordu. Uyuşturucu operasyonunda aralarında ünlü oyuncu ve iş insanları gibi 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

Testler negatif çıktı, kovuşturmaya gerek görülmedi

Soruşturma sürecinde Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan analizler sonucu adı geçen ünlü isimlerin test sonuçları negatif çıktı. Soruşturma dosyasındaki incelemelerin tamamlanmasının ardından 15 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Dosya kapsamında savcılığın değerlendirmesinde söz konusu kişiler hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek yeterli şüphe oluşmadığı belirtildi. Negatif test sonuçları mahkeme heyetinin "suçun unsurlarının oluşmadığı" yönündeki beraat kararını destekleyen en güçlü delil olarak dosyaya eklendi. Böylece soruşturma aşaması kamu davasına dönüşmeden tamamlandı.

Takipsizlik kararı verilen isimler

Operasyonda gözaltına alınıp, yasaklı madde kullanmadıkları tespit edilince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın haklarında takipsizlik kararı verdiği isimler şunlar; Buket Koçaklı, Burak Ateş, Cemil Cebi, Diyar Doğan, Eda Karul, Elif Döngel, Engin Polat, Feyza Altun, Hatice Dikeç, İrem Derici, İrem Sak, Kadir Haluk Şentürk, Mustafa Fahri Beyazıt, Neslihan Damla Aktepe, Ziynet Sali Safter.

Soruşturmanın ilk aşamasında tanınmış isimlerin adlarının dosyada yer alması kamuoyunda gündem olmuştu. Son kararla birlikte dosyanın ilgili bölümü hukuki açıdan sonuçlanmış oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma kapsamında verdiği karar, dosyada adı geçen kişiler yönünden önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçti.