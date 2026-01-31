Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında - Son Dakika
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

31.01.2026 07:51  Güncelleme: 11:00
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında komedyen Hasan Can Kaya ve Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş'ın da olduğu 11 ünlü gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında ünlülerinde olduğu çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

11 ÜNLÜ İSİM GÖZALTINA ALINDI

İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da yapılan operasyonda, komedyen Hasan Can Kaya, Reymen olarak tanınan Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, dijital materyallere ve çeşitli kanıtlara el koydu.

İŞTE SUÇLAMALAR

Operasyonun İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlendiği; "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma"ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldığı öğrenildi.

  • Komedyen Hasan Can Kaya
  • Reymen olarak tanınan Yusuf Aktaş
  • Emirhan Çakal
  • Mazlum Aktürk
  • Mert Eren Bülbül
  • Sıla Dündar
  • Döndü Şahin
  • Burak Güngör
  • Ahmet Can Dündar
  • Berkcan Güven
  • Fırat Yayla

GÖZALTI KARARI VERİLEN ÜNLÜ İSİMLER

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında bulunan bazı isimler için yakalama kararı çıkarıldı:

  • Enes Batur Sungurtekin
  • Barış Murat Yağcı
  • Ecenaz Üçer
  • Kemal Can Parlak
  • Çağrı Taner
  • Turgut Ekim
  • Barbaros Dikmen
  • Yaren Alaca
  • Nisa Bölükbaşı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • 2520366 2520366:
    KESİN AKPYE MUHALİFLERDİR 126 336 Yanıtla
    mithat kibarkaya mithat kibarkaya:
    Ne düzmatık 47 14
    Savaş Özcan Savaş Özcan:
    Reynmen veya Hasan Can muhalif olsa ne , olmasa ne? Muhtemel koko suphelileri iste 29 3
    96310555 96310555:
    sende kesin AKP ye muhalifisin !!! sonra ?? 6 1
    Bülent Sahin Bülent Sahin:
    malmısın anlamadım 5 0
    Murat Çil Murat Çil:
    annene daha yakınlarmış 1 0
    Johny Guitar Johny Guitar:
    cahilsin 0 0
  • 123456 123456:
    Çok geç. kalınmıl bir karardı bu. Türk toplumunun ahlaki yapusına en büyük zarar verenlerden biri de hasan candı. Reynmen. bilmiyorum efendi bir kişilik olarak bilirim kendisini ama hasan can isabetli bir karar olmuş. 191 80 Yanıtla
    Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Sen önce Türkçe konuşmayı yazmayı öğrende ondan sonra yorum yap. Çok geç kalınmış mış. Adam program yapıyor isteyen biletini alıp gidip izliyor. Zorla insanları toplayıp yapmıyor ya bu işi. 53 103
  • caps lock caps lock:
    Boş işlerle uğraşmayın be kardeşim. 31 46 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    Bence uyuşturucu kullanımı Hollanda da olduğu gibi denetim altına alınmalı. Hiç sigara içmemiş biri olarak kendi irademle içmiyorum. 58 yasindaykm iradesi ilanlar içmez zaten 11 4 Yanıtla
  • Mh459267 Mh459267:
    Herif yani! ????? 0 14 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
