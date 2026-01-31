Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında ünlülerinde olduğu çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da yapılan operasyonda, komedyen Hasan Can Kaya, Reymen olarak tanınan Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, dijital materyallere ve çeşitli kanıtlara el koydu.
Operasyonun İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlendiği; "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma"ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldığı öğrenildi.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında bulunan bazı isimler için yakalama kararı çıkarıldı:
