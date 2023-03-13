Sefirin Kızı dizisindeki Gediz rolüyle büyük beğeni toplayan Uraz Kaygılaroğlu, Instagram hesabından bir temizlik yaparak en yakın arkadaşı Kaan Yıldırım başta olmak üzere Engin Öztürk, Demet Özdemir, Aras Bulut İynemli ve Hazal Subaşı gibi isimleri sildi. Bu hamlesiyle çok konuşulan Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz akşam Caddebostan'daki bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı.
Gazetecilerin üzerine korumaları gönderen oyuncu, görüntü alınmasını engellemek için elinden geleni yaptı. Mekandan tek başına arka kapıdan korumalar tarafından kaçırılmaya çalışan Uraz Kaygılaroğlu, aracına koşarak bindi. Gazetecilerin üzerine korumaları gönderen oyuncu, görüntü alınmasını engellemek için elinden geleni yaptı.
Uraz Kaygılaroğlu, gazetecilerin "Uraz Bey bu duruma ne gerek var?" sorusuna karşılık kameraya gülümseyen Kaygılaroğlu, daha sonra trafiği durdurarak ters yoldan dönüş yaptı. Trafiği de birbirine katan oyuncu, daha sonra hızlıca oradan ayrıldı.
Son Dakika › Magazin › Uraz Kaygılaroğlu'nun olaylı gecesi! Basın mensuplarının görüntü almaması için özel korumaları devreye soktu - Son Dakika