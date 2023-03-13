Uraz Kaygılaroğlu'nun olaylı gecesi! Basın mensuplarının görüntü almaması için özel korumaları devreye soktu - Son Dakika
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Uraz Kaygılaroğlu'nun olaylı gecesi! Basın mensuplarının görüntü almaması için özel korumaları devreye soktu

13.03.2023 16:27
Uraz Kaygılaroğlu'nun olaylı gecesi! Basın mensuplarının görüntü almaması için özel korumaları devreye soktu

Sosyal medya hesabından 400 kişiyi takipten çıkarmasıyla gündeme gelen oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, önceki akşam Caddebostan'daki bir mekandan çıkarken ortalığı birbirine kattı. Mekan çıkışı koşarak aracına binen oyuncu, görüntü alındığını görünce özel korumalarını devreye soktu. Trafiği de birbirine katan Kaygılaroğlu, ters yoldan dönüş yaparak hıza uzaklaştı.

Sefirin Kızı dizisindeki Gediz rolüyle büyük beğeni toplayan Uraz Kaygılaroğlu, Instagram hesabından bir temizlik yaparak en yakın arkadaşı Kaan Yıldırım başta olmak üzere Engin Öztürk, Demet Özdemir, Aras Bulut İynemli ve Hazal Subaşı gibi isimleri sildi. Bu hamlesiyle çok konuşulan Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz akşam Caddebostan'daki bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı.

ÖZEL KORUMALAR, BASIN MENSUPLARINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Gazetecilerin üzerine korumaları gönderen oyuncu, görüntü alınmasını engellemek için elinden geleni yaptı. Mekandan tek başına arka kapıdan korumalar tarafından kaçırılmaya çalışan Uraz Kaygılaroğlu, aracına koşarak bindi. Gazetecilerin üzerine korumaları gönderen oyuncu, görüntü alınmasını engellemek için elinden geleni yaptı.

TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI

Uraz Kaygılaroğlu, gazetecilerin "Uraz Bey bu duruma ne gerek var?" sorusuna karşılık kameraya gülümseyen Kaygılaroğlu, daha sonra trafiği durdurarak ters yoldan dönüş yaptı. Trafiği de birbirine katan oyuncu, daha sonra hızlıca oradan ayrıldı.

Kaynak: Snob Magazin
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Uraz Kaygılaroğlu, Caddebostan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uraz Kaygılaroğlu'nun olaylı gecesi! Basın mensuplarının görüntü almaması için özel korumaları devreye soktu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uraz Kaygılaroğlu'nun olaylı gecesi! Basın mensuplarının görüntü almaması için özel korumaları devreye soktu - Son Dakika
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