Uşak Belediyesi Gençlik Festivali Ayna Grubu ile Muhteşem Bir Şovla Son Buldu

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Uşak Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği Gençlik Festivali Ayna grubunun muhteşem şarkıları ile sona erdi.

Üç gün süren festivalin son gününde sahnenin ilk sanatçısı hem genç hem enerjik sanatçı Elif Buse Aşan oldu. Aşan, kendi tarzında seslendirdiği şarkılar ile gençlere hitap ederek enerjisini festival severler ile paylaştı. Ardından sahne sırası "Yeniden de sevebiliriz... Akdeniz", "Ölünce sevemezsem seni" gibi birçok unutulmaz şarkıya hayat vermiş olan; konser verme rekoru kıran "Ayna" grubuna geçti. Ayna grubunun sahne almasıyla alana akın eden vatandaşlar da tüm enerjileri ile grubun şarkılarına eşlik etti. Uşaklı her yaştan insanın uzun süre unutamayacağı müzik ziyafetinin ardından sanatçılara hediyeleri takdim edilirken, gençlik festivali geride renkli görüntüler bırakarak sona ermiş oldu. - UŞAK