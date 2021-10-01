Vali Kocabıyık 'Akif'i izledi

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, protokol üyeleriyle birlikte İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla çekilen "Akif" filmini izledi. Film sonrasında açıklamalarda bulunan Kocabıyık, "Bir kere daha, kahraman Türk milletinin hangi mücadelelerden, hangi yollardan geçerek bize bu devleti, bu ülkeyi, Cumhuriyeti nasıl kurduğunu ve nasıl teslim ettiğini gördük" dedi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, ilçe kaymakamları ve kurum müdürleri, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle çekilen ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan "Akif" filmini izledi.

Film sırasında duygu dolu anlar yaşayan Vali Kocabıyık, film sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Kocabıyık, "Akif filmini izledik, çok duygulandık. Bir kere daha, kahraman Türk milletinin hangi mücadelelerden, hangi yollardan geçerek bize bu devleti, bu ülkeyi, Cumhuriyeti nasıl kurduğunu ve nasıl teslim ettiğini gördük. Bu yıl İstiklal Marşı ve Mehmet Akif yılı. Akif filmi de bu anlamda güzel bir hatırlama, anma filmi oldu. Hep beraber duygu dolu ama keyifle izlediğimiz bir film oldu Uşak'ta da filme yoğun bir ilgi var, bundan dolayı da memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Bu toprakların nasıl kazanıldığını hatırlatması konusunda son derece önemli bir film olduğunu belirten Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise, "Gerçekten de bu toprakların nasıl kazanıldığını bizlere, özellikle gençlere hatırlatılması, aktarılması için bu ve benzeri gösterim ve faaliyetlerin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda katkı verenlere, filmin halkımızla buluşmasını sağlayanlara teşekkür ederim. İnşallah Mehmet Akif'in de dediği gibi "Allah bu millete tekrar İstiklal Marşı yazdırmayı gerek duyurmasın" Bizler de inşallah bu toprakları, Türk'ün ana yurdu olarak kalması için de gençlerimizle, çocuklarımızla savunmaya, korumaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - UŞAK