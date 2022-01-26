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Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti - Son Dakika

Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti

26.01.2022 12:30

Tedavi gördüğü özel hastanede pazartesi günü koronavirüse bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitiren Fatma Girik'in için dün yapılacak olan törenler hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Usta oyuncu için yarın iki tören düzenlenecek ve ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Türk tiyatrosunun efsane oyuncularından Fatma Girik, pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Girik'in hava koşullarından dolayı ertelenen cenaze programı da belli oldu.

EŞİNİN YANINA DEFNEDİLECEK

Aile yakını Ahmet Hamdi Gürbüz Fatma Girik için yapılacak cenaze töreni ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Yarın saat 10.00'da Şişli Belediyesi'nde yapılan vedalaşmanın ardından 11.00'da Cemal Reşit Rey Salonu'nda anma töreni yapılacak. Öğle namazının ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze törene düzenlenecek. Girik'in cenazesi Bodrum'da hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.

Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu

YARIN 2 ANMA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Cenaze programı ile ilgili basın mensuplarına bilgi veren aile yakını Ahmet Hamdi Gürbüz şu ifadeleri kullandı: "Pazartesi günü üzücü bir haber aldık. Fatma Girik hanımefendinin vefatını duyduk. Akabinde hastaneye gittik. Salı günü aslında cenaze programı düzenlenmişti ama İstanbul'da hava muhalefeti ve ülkemizdeki hava muhalefeti nedeniyle cenaze programında bir erteleme söz konusu oldu. Biz cenazeye İstanbul dışına götürmeyi planlıyorduk. Bu doğrultuda bugün aile ile yaptığımız görüşme sonucunda Fatma Girik hanımefendi yarın saat 10.00'da biliyorsunuz kendisi eski Şişli Belediye başkanlığı yapmış belediye çalışanları ile bir vedalaşma programı olacak. Daha sonra saat 11.00'de Cemal Reşit Rey salonunda anma programı olacak."

Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu

"CUMHURBAŞKANIMIZ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

"Buna müteakiben Teşvikiye Camisi'nde öğlen kılınacak vakit namazından sonra cenaze namazını kılıp ebedi istirahatgahı olan Bodrum'a yola çıkaracağız. Cenazesi Bodrum'da Memduh Bey'in yanına defnedilecek. Bu süreçte değerli büyüklerimiz sağ olsun ailenin hep yanında oldular. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür ediyorum. Süreci de yakından takip ediyor. Ne gerekiyorsa aileye her konuda yardım edeceğini ifade etti. Ben tekrar kültür camiasının, sevenlerinin, ailesinin başı sağ olsun diyorum. Çok iyi bir insandı. Sevgi dolu bir insandı. Bizlere hep sevgiyi öğretti. Dürüstlüğü öğretti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum."

Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu
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Fatma Girik, Teşvikiye, Pazartesi, Cenaze, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti - Son Dakika
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